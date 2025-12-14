Đức bắt giữ 5 nghi phạm liên quan âm mưu tấn công chợ Giáng sinh

Giới chức Đức ngày 14/12 thông báo đã bắt giữ 5 người đàn ông bị tình nghi lên kế hoạch tiến hành một vụ tấn công mang động cơ Hồi giáo cực đoan nhằm vào một chợ Giáng sinh tại bang Bavaria, miền Nam nước này, trong bối cảnh an ninh tại các sự kiện mùa lễ hội tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.

Đức bắt giữ 5 nghi phạm liên quan âm mưu tấn công chợ Giáng sinh. Ảnh: Bild

Viện Công tố thành phố Munich cho biết, trong số các nghi phạm bị bắt giữ, 4 người đã bị ban hành lệnh tạm giam, trong khi người còn lại bị áp dụng biện pháp giam giữ phòng ngừa. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định thời điểm cụ thể của vụ tấn công cũng như chợ Giáng sinh nào là mục tiêu.

Theo các điều tra viên, nhóm nghi phạm bị nghi có động cơ Hồi giáo cực đoan và dự định sử dụng phương tiện giao thông để lao vào đám đông tại chợ Giáng sinh. Danh tính các đối tượng gồm một công dân Ai Cập 56 tuổi, một người Syria 37 tuổi và ba người Morocco lần lượt 22, 28 và 30 tuổi.

Báo Bild của Đức là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về các vụ bắt giữ. Theo Bild, nghi phạm người Ai Cập bị cáo buộc đã kêu gọi thực hiện một vụ tấn công chợ Giáng sinh tại một nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Dingolfing-Landau.

Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria, ông Joachim Herrmann, đánh giá cao “sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan an ninh”, cho biết việc bắt giữ kịp thời các nghi phạm đã góp phần ngăn chặn một vụ tấn công nghiêm trọng có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các tình tiết cụ thể của vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

An ninh tại các chợ Giáng sinh luôn là ưu tiên hàng đầu của Đức trong mùa lễ hội mùa đông, đặc biệt sau những vụ tấn công xảy ra trong các năm gần đây. Do là không gian công cộng đông người và mang ý nghĩa biểu tượng cao về văn hóa, tôn giáo và lối sống châu Âu, các chợ Giáng sinh thường được xem là mục tiêu tiềm tàng của các hành vi khủng bố, trong khi việc đảm bảo an ninh tuyệt đối đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng chức năng.

Trong năm 2025, Đức đã ghi nhận nhiều vụ lao xe vào đám đông và tấn công bằng dao nhằm vào người đi đường, trong đó một số vụ do những người tị nạn cư trú trái phép thực hiện.

Lê Hà.

Nguồn: DW, Bild.