Đức cảnh báo Mỹ không can thiệp bầu cử

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Đức, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố chương trình tài trợ dành cho các tổ chức và cá nhân tại châu Âu nhằm hỗ trợ các sáng kiến liên quan đến chủ quyền quốc gia, di cư, tự do ngôn luận và pháp quyền.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục vào tháng 3./2026 Ảnh: AFP/Getty Images.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên ở Berlin ngày 15/7, ông Merz nhấn mạnh Đức không can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ và mong muốn Washington cũng có cách tiếp cận tương tự đối với cuộc bầu cử cấp bang của Đức dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, chương trình tài trợ có giá trị lên tới 3 triệu USD cho mỗi dự án, hướng tới các tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội và cá nhân tại châu Âu. Mục tiêu được nêu là hỗ trợ các sáng kiến giải quyết những vấn đề như chủ quyền quốc gia, di cư, kiểm duyệt và việc sử dụng pháp luật vì mục đích chính trị, trên cơ sở các giá trị và di sản chung của phương Tây.

Đức cảnh báo Mỹ không can thiệp bầu cử. Ảnh: The Chronicle.

Động thái này làm dấy lên những tranh luận tại châu Âu về khả năng Washington gia tăng ảnh hưởng đối với đời sống chính trị trong khu vực. Một số cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định chương trình có thể là một phần trong nỗ lực định hướng nguồn tài trợ của chính phủ Mỹ tới các tổ chức có quan điểm bảo thủ hoặc cánh hữu tại châu Âu. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý phạm vi đối tượng được nhận tài trợ vẫn chưa được quy định rõ trong thông báo.

Thủ tướng Merz đồng thời nhắc lại rằng pháp luật Đức không cho phép các chính đảng nhận tài trợ từ nước ngoài, nhấn mạnh việc bảo đảm tính độc lập của tiến trình bầu cử là nguyên tắc quan trọng của nền dân chủ.

Theo báo The Guardian, chương trình tài trợ do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ quản lý. Trong khi đó, giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận về những lo ngại liên quan đến khả năng can thiệp vào tiến trình chính trị tại các quốc gia châu Âu.

Lê Hà.

Nguồn: The Guardian