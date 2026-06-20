Đức cảnh báo nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận thuế quan EU - Mỹ

Chính phủ Đức vừa đưa ra cảnh báo đối với Washington, khẳng định cuộc điều tra của Mỹ nhắm vào chính sách định giá thuốc của Berlin có thể làm đổ vỡ thỏa thuận thương mại vừa đạt được giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Mỹ đã mở cuộc điều tra về chính sách dược phẩm của Đức liên quan đến điều mà họ gọi là “tình trạng trả thiếu tiền kéo dài” cho thuốc men, trong bối cảnh quốc gia châu Âu này đang tìm cách hạn chế chi phí chăm sóc sức khỏe leo thang, bao gồm cả chi phí thuốc. Ảnh: Bloomberg

Căng thẳng thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương bất ngờ gia tăng sau khi Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Jamieson Greer tuyên bố mở cuộc điều tra theo Điều 301 đối với “việc Đức liên tục trả giá thấp hơn giá trị thực cho các sản phẩm dược phẩm tiên tiến”.

Cuộc điều tra này được tiến hành dưới sự chỉ đạo của chính quyền Tổng thống Donald Trump và có thể dẫn đến việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt thuế quan nặng nề đối với hàng hóa nhập khẩu từ Đức.

Động thái này của Washington ngay lập tức đặt một dấu hỏi lớn lên số phận của Hiệp định Turnberry, thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương mang tính bước ngoặt được ký kết vào năm ngoái tại Scotland. Trong đó, EU và Mỹ thống nhất thiết lập mức thuế trần 15% đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Châu Âu sang Mỹ, bao gồm cả thuốc có thương hiệu. Thỏa thuận này vừa được Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua tuần này và dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng 7. Nếu chính quyền ông Trump đơn phương áp thuế cao hơn đối với Đức, mạng lưới an toàn thuế quan này sẽ chính thức sụp đổ.

Phát biểu sau cuộc gặp với các lãnh đạo EU tại Brussels, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định các quyết định về hệ thống bảo hiểm và việc hoàn trả chi phí thuốc men là “vấn đề hoàn toàn nội bộ của quốc gia”.Ông Merz kỳ vọng Washington sẽ tôn trọng các cam kết trong thỏa thuận thương mại đã được kí kết trước đó, đồng thời cho biết Đức sẵn sàng cung cấp thông tin nếu phía Mỹ yêu cầu’

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng quyết định về việc hoàn trả chi phí thuốc là vấn đề nội bộ của quốc gia. Ảnh: UNN

EU cũng đã đưa ra phản ứng. Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Nghị viện châu Âu, chỉ trích cuộc điều tra của Mỹ: “Thật không may, đây không phải là một trò đùa vô hại. Đó là sự can thiệp vào chủ quyền quốc gia. Tuyệt đối không được phép!”. Ông Lange cũng tiết lộ EU đã cài đặt sẵn các điều khoản "mạng lưới an toàn" cho phép Ủy ban châu Âu đình chỉ ngay thỏa thuận nếu chính quyền ông Trump vi phạm cam kết.

Hiện tại, Ủy ban Châu Âu đang liên lạc chặt chẽ với các nhà chức trách Đức để tìm phương án ứng phó, đồng thời bày tỏ kỳ vọng rõ ràng rằng Mỹ phải tuân thủ mức thuế trần 15% theo Tuyên bố chung EU-Mỹ.

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Nhật Lệ