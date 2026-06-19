Mỹ mở cuộc điều tra thương mại nhằm vào Đức

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã mở cuộc điều tra nhằm vào Đức theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, để xác định liệu việc Đức liên tục chi trả thấp hơn mức hợp lý cho các sản phẩm dược phẩm tiên tiến có phải là hành vi không hợp lý hoặc phân biệt đối xử, đồng thời gây cản trở hoặc hạn chế hoạt động thương mại của Mỹ hay không.

Mỹ mở cuộc điều tra về giá thuốc của Đức. Ảnh: DW.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 18/6 cho biết sẽ mở kênh tiếp nhận ý kiến bằng văn bản từ ngày 25/6, trong khi Ủy ban Điều tra Điều 301 sẽ tổ chức phiên điều trần công khai về vụ việc vào tháng 9.

Trong một tuyên bố, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết: “Tổng thống Trump đã làm rõ rằng bệnh nhân Mỹ không nên phải gánh chịu phần chi phí không cân xứng trong hoạt động nghiên cứu và phát triển dược phẩm toàn cầu”. Ông Greer nói: “Tôi đặc biệt quan ngại trước thông tin Đức đang đẩy nhanh việc ban hành luật có thể tiếp tục làm giảm chi tiêu của nước này cho các loại dược phẩm tiên tiến”. Ông Greer nhấn mạnh: “Đây là một bước lùi nghiêm trọng trong thời điểm các đối tác thương mại của chúng ta cần tăng cường và bắt đầu chi trả phần đóng góp công bằng của mình để tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển dược phẩm tiên tiến”.

Cuộc điều tra - một biện pháp mà Washington từng áp dụng với hàng chục quốc gia khác diễn ra sau khi Bộ Y tế Đức hồi tháng 4 công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe bắt buộc, nhằm thu hẹp khoảng thiếu hụt ngân sách dự kiến lên tới 20 tỷ euro (23 tỷ USD), trong đó có đề xuất áp dụng các mức chiết khấu linh hoạt đối với dược phẩm.

Trước đó, ngày 2 tháng 4, Mỹ và Anh đã công bố một thỏa thuận về giá dược phẩm, được cho là sẽ thúc đẩy đầu tư và đổi mới sáng tạo tại cả hai nước. Ông Greer cho rằng: “Đức nên làm theo với các cuộc đàm phán mang tính xây dựng nhằm giải quyết sự mất cân bằng này”.

Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 được thiết kế nhằm xử lý các hành vi không công bằng của nước ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của Mỹ.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai chương trình nghị sự thương mại cứng rắn, dẫn tới việc áp mức thuế toàn cầu 10% và đưa ra cảnh báo áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ một số nước như Trung Quốc và Pháp. Kết luận của cuộc điều tra lần này có thể khiến Mỹ áp dụng các biện pháp liên quan đến thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Đức. Ảnh: abc7.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai chương trình nghị sự thương mại cứng rắn, dẫn tới việc áp mức thuế toàn cầu 10% và đưa ra cảnh báo áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ một số nước như Trung Quốc và Pháp. Đầu tháng này, chính quyền Trump đề xuất áp mức thuế lên tới 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ 60 quốc gia, sau khi cho rằng các nước này không ngăn chặn được hoạt động thương mại liên quan đến hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức, sau một cuộc điều tra theo Điều 301.

Kết luận của cuộc điều tra lần này có thể khiến Mỹ áp dụng các biện pháp liên quan đến thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Đức.

Thanh Vân