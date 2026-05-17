Tân Thành cụ thể hóa nghị quyết bằng kế hoạch hành động

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành đã tập trung triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết bằng những chương trình hành động sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện của địa phương, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Dây chuyền sản xuất than viên nén xuất khẩu của Công ty CP Năng lượng Tân Thành.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thành Lục Đăng Hỏa, cho biết: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tân Thành đã đề ra 26 chỉ tiêu, 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá. Đảng bộ xã đã ban hành chương trình hành động và các nghị quyết chuyên đề để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách chỉ đạo toàn diện các tổ chức đảng, ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị thông tin kết quả đại hội để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững mục tiêu, nội dung nghị quyết đại hội, từ đó chung sức, đồng lòng thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội được triển khai thành các kế hoạch chi tiết, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong lĩnh vực kinh tế, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Hiện xã đã quy hoạch 100ha vùng sản xuất lúa nếp cái hoa vàng hữu cơ; phối hợp với các đơn vị cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) cho 4.000ha rừng keo, giúp nâng cao giá trị rừng trồng.

Cùng với đó, xã có nhiều giải pháp thu hút đầu tư. Cuối năm 2025, xã đã khánh thành Nhà máy Than viên nén sinh học Tân Thành, với tổng nguồn vốn đầu tư 339 tỷ đồng. Hiện nhà máy đang hoạt động có hiệu quả và đã có sản phẩm xuất sang thị trường Nhật Bản, tạo việc làm cho 120 lao động và hàng nghìn lao động vùng nguyên liệu. Xã đã bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty gỗ Minh Tuấn TH, dự kiến nguồn vốn đầu tư 17 tỷ đồng; phối hợp với Công ty TNHH BOB Hà Nội đang thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên diện tích 3ha (dự kiến khởi công trong năm 2026). Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, công ty giải quyết việc làm cho 1.000 lao động địa phương.

Song song với phát triển kinh tế, Tân Thành dành nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, điện, trường học,... thúc đẩy XDNTM. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng bộ xã tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên được đề cao, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Thực tiễn ở xã Tân Thành cho thấy, khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể.

Bài và ảnh: Khắc Công