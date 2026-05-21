Xã Quảng Ninh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV

Hoàng Lan
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21/5, xã Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị đã triển khai, truyền đạt những nội dung cốt lõi, điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIV). Trong đó, tập trung vào các chuyên đề: Nghị quyết số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 07/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Nghị quyết số 20- QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công, vay và trả nợ công giai đoạn 5 năm 2026 – 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số”...

Đồng chí Phạm Trung Kiên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi, cởi mở để hiểu rõ hơn các nội dung cốt lõi, điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIV).

Toàn cảnh hội nghị.

Các đảng viên tham gia tại hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã nắm vững tinh thần, nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

