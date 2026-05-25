Triệu Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sau sáp nhập, xã Triệu Sơn bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và không ít thách thức. Trong hành trình ấy, việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống không chỉ dừng ở khâu quán triệt, học tập mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sát dân, hợp thực tiễn. Từ những chuyển động tích cực ở cơ sở đang từng bước khẳng định nghị quyết đã thực sự “bén rễ”, tạo đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển trong Nhân dân.

Lãnh đạo xã Triệu Sơn tham quan cơ sở sản xuất túi siêu thị tại thôn Bà Triệu.

Tại thôn Thiết Cương 3, dễ dàng cảm nhận sự đổi thay trong diện mạo nông thôn. Tuyến đường liên thôn từng nhỏ hẹp, lầy lội mỗi mùa mưa nay đã được mở rộng khang trang. Con đường trước đây chỉ rộng khoảng 1m, thường xuyên ngập úng, nay được mở rộng từ 7,5 - 11m tùy từng đoạn, mặt đường bê tông rộng 5m, hệ thống điện năng lượng mặt trời được lắp đặt đồng bộ, hai bên đường phủ xanh bằng hàng rào cây dài gần 1km.

Ông Lê Văn Sáng, Trưởng thôn Thiết Cương 3 cho biết: “Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Mọi chủ trương đều được công khai để Nhân dân bàn bạc, thống nhất trong các buổi họp chi bộ, họp thôn. Khi người dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện và giám sát thì bà con rất đồng tình, ủng hộ. Đến nay 100% tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa; nhiều tuyến đường liên thôn đạt chiều rộng 7,5m, đường ngõ xóm đạt từ 3,5 - 4,5m. Thời gian tới, thôn tiếp tục vận động Nhân dân mở rộng thêm một số tuyến ngõ hẹp nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng đời sống”.

Không chỉ ở Thiết Cương 3, tinh thần đưa nghị quyết vào cuộc sống đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã. Tại thôn Bà Triệu, diện mạo nông thôn cũng có nhiều khởi sắc từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, phong trào tại cơ sở. Ông Triệu Trần Minh, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Bà Triệu cho biết: “Thôn hiện có hơn 100 hộ sản xuất, kinh doanh, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như sản xuất vàng mã, sản xuất túi siêu thị, cơ khí, dịch vụ thương mại... Thời gian gần đây, nhờ triển khai hiệu quả các nghị quyết của cấp ủy Đảng gắn với thực tiễn địa phương, người dân ngày càng mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh. Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn diễn ra sôi nổi; người dân ngày càng chủ động ứng dụng công nghệ số trong trao đổi thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển kinh tế. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên”.

Từ thực tiễn ở các khu dân cư cho thấy, để nghị quyết đi vào cuộc sống, xã Triệu Sơn đặc biệt coi trọng vai trò chủ thể của Nhân dân. Bởi xã xác định, đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền mà còn phải trở thành hành động tự giác, sự đồng thuận trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Vì vậy, nhiều chủ trương liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh đều được công khai, lấy ý kiến rộng rãi trước khi triển khai, tạo sự thống nhất cao trong Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, Phạm Nguyên Hồng cho biết: "Xã xác định phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại IV, trở thành xã có thu nhập bình quân đầu người cao trong tỉnh, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại và kiểu mẫu của tỉnh. Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, xã Triệu Sơn đang tập trung cụ thể hóa các mục tiêu phát triển bằng những chương trình, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương".

Thay vì triển khai nghị quyết theo hướng dàn trải, địa phương lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở. Trong đó, địa phương ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để các hộ sản xuất, kinh doanh mở rộng quy mô, đa dạng ngành nghề.

Song song với phát triển kinh tế, Triệu Sơn dành nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, trường học và các công trình dân sinh. Nhiều tuyến đường được mở rộng, nâng cấp không chỉ tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương mà còn mở ra không gian phát triển mới ở các khu dân cư. Phong trào hiến đất mở đường, chỉnh trang cảnh quan tiếp tục nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Năm qua, nhiều tuyến đường được nâng cấp, mở rộng như: đường giao thông thuộc xã Dân Quyền cũ đi Quốc lộ 47, Quốc lộ 47 đi Trường Tiểu học Dân Quyền, tuyến đường ĐTX 06 - Đường đồi 30...

Đáng chú ý, chuyển đổi số đang dần trở thành nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống. Từ hoạt động điều hành của chính quyền đến giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền, sản xuất, kinh doanh... đều từng bước được ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt xã là một trong những địa phương sớm đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục vụ tại trung tâm phục vụ hành chính công và triển khai tại 7 thôn trên địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ số, AI trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ tra cứu thông tin, tuyên truyền và tương tác với người dân không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành mà còn tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ công, từng bước hình thành chính quyền số ngay từ cơ sở.

Bài và ảnh: Thùy Linh