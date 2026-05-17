Nguyệt Ấn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Được sáp nhập từ các xã: Nguyệt Ấn, Phùng Giáo, Vân Am của huyện Ngọc Lặc cũ, xã Nguyệt Ấn có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nguyệt Ấn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã nỗ lực vượt khó, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Nhiều hộ dân xã Nguyệt Ấn đầu tư nhà màng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nguyệt Ấn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 25 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Theo đó, xã phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm 7%; tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước hằng năm đạt 6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,36%/năm. Về công tác xây dựng Đảng, mục tiêu hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 71 triệu đồng/năm.

Xác định việc đưa nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã Nguyệt Ấn đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ các chủ trương của Đảng với thực tiễn địa phương. Công tác học tập, quán triệt được triển khai sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ngay sau khi nghị quyết được ban hành. Để chuyển hóa lý luận thành hành động, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch thực tiễn; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách từng chi bộ, lĩnh vực; đồng thời siết chặt công tác kiểm tra, giám sát. Mọi mục tiêu đều được định lượng hóa thành các mô hình, phần việc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”. Từ đó, khơi dậy tinh thần tiên phong, “nói đi đôi với làm” của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xứng đáng là công bộc của dân và đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.

Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã Nguyệt Ấn đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động hằng quý, hằng năm. Trọng tâm trong công tác chỉ đạo là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong lĩnh vực kinh tế, xã tích cực hướng dẫn Nhân dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Duy trì ổn định diện tích mía và sắn nguyên liệu, xã quy hoạch mở rộng các vùng trồng cây ăn quả giá trị cao phục vụ xuất khẩu như vải không hạt, thanh long ruột đỏ, xoài keo, dứa. Hiện nay, xã Nguyệt Ấn đang phát triển nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Trong đó, đáng chú ý là các mô hình tổ hợp tác trồng dưa vàng trong nhà lưới, nuôi ốc nhồi thương phẩm...

Cùng với phát triển kinh tế, xã Nguyệt Ấn đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu được trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp xây dựng quê hương và tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông. Theo báo cáo của UBND xã Nguyệt Ấn, từ tháng 9/2025 đến nay, toàn xã có 183 hộ dân hiến đất mở rộng đường giao thông với diện tích gần 21.000m2. Nhờ đó, nhiều tuyến đường được mở rộng và cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế của người dân. Đây là tiền đề quan trọng để xã hiện thực hóa 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nguyệt Ấn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Bá Ngà, Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Ấn, cho biết: Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nguyệt Ấn tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng phục vụ Nhân dân; xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, sát dân. Tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2030, Nguyệt Ấn cơ bản đạt tiêu chí xã NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường