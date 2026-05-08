Du thuyền có ca mắc virus Hanta đang tới Tây Ban Nha, nhiều nước triển khai công tác phòng chống dịch

Ngày 7/5 theo giờ địa phương, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stéphane Dujarric cho biết du thuyền “Hondius”, nơi ghi nhận các ca mắc virus Hanta, hiện đang di chuyển tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang phối hợp với Cabo Verde, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh và các bên liên quan để triển khai đánh giá y tế, chuyển bệnh nhân và công tác phòng chống dịch trên tàu.

Tàu MV Hondius, chở một số hành khách nghi nhiễm virus hanta, rời Cape Verde vào ngày 6/5/2026. Ảnh: Reuters.

Ông Dujarric cho biết, theo thông tin hiện có, con tàu đang trên hành trình tới quần đảo Canary. Liên hợp quốc hiện phối hợp chặt chẽ với các bên theo khuôn khổ của Điều lệ Y tế quốc tế. Ông cũng cho biết Liên hợp quốc và WHO đã tham gia vào các hoạt động truy vết ca bệnh, phòng ngừa lây nhiễm trên tàu, điều tra xét nghiệm và bảo đảm vật tư y tế. Đồng thời, các nhân viên y tế chuyên môn cũng đã lên tàu để tiếp tục đánh giá tình hình đối với những người có mặt trên tàu.

Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stéphane Dujarric cho biết: “Một chuyên gia của WHO đã lên tàu tại Cabo Verde. Sau đó, hai bác sĩ từ Hà Lan cùng một chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cũng tham gia và sẽ ở lại trên tàu cho tới khi tàu cập bến tiếp theo tại quần đảo Canary. Họ đang tiến hành đánh giá y tế đối với toàn bộ những người trên tàu và thu thập thông tin để đánh giá nguy cơ lây nhiễm.”

Ông Dujarric cũng cho biết WHO đã cung cấp hướng dẫn quản lý sức khỏe trên tàu cho đơn vị vận hành tàu và đang xây dựng quy trình triển khai theo từng bước nhằm bảo đảm hành khách và thủy thủ đoàn có thể rời tàu an toàn, trật tự sau khi cập cảng và tiếp tục hành trình tiếp theo. WHO sẽ tiếp tục phối hợp với các quốc gia liên quan để bảo đảm bệnh nhân, những người tiếp xúc gần, hành khách và thủy thủ đoàn nhận được đầy đủ thông tin và hỗ trợ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn và ngăn chặn virus lây lan.

Các nhân viên y tế Tây Ban Nha đứng bên cạnh khi một máy bay chở bệnh nhân nhiễm virus hanta phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Gran Canaria. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/5, WHO cũng đã tổ chức họp báo về ổ dịch virus Hanta trên du thuyền “Hondius”. WHO cho biết đến nay đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh, trong đó chủng virus liên quan là virus Andes. WHO đánh giá nguy cơ gây ảnh hưởng rộng hơn tới sức khỏe cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong số 8 trường hợp được báo cáo, có 5 ca đã được xác nhận nhiễm virus Hanta và 3 ca nghi nhiễm. Ông Tedros cho biết chủng virus Hanta liên quan trong đợt bùng phát lần này là virus Andes, một chủng virus được phát hiện tại khu vực Mỹ Latinh và hiện là chủng virus Hanta duy nhất được biết có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người. Ông Tedros tiết lộ hai ca bệnh đầu tiên từng tham gia chuyến du lịch quan sát chim tại Argentina, Chile và Uruguay, đồng thời đã tới những khu vực được xác định có loài gặm nhấm mang virus Andes sinh sống. WHO hiện đang phối hợp với cơ quan y tế Argentina để xác minh lịch trình di chuyển của cặp đôi này, đồng thời sắp xếp vận chuyển 2.500 bộ xét nghiệm virus từ Argentina tới các phòng thí nghiệm tại 5 quốc gia.

Theo ông Tedros, do thời gian ủ bệnh của virus Andes có thể kéo dài tới 6 tuần nên trong thời gian tới có thể sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh mới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mặc dù đây là một sự cố dịch tễ nghiêm trọng, WHO vẫn đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.