Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt diện rộng đối với Nga và Iran

Thượng viện Mỹ ngày 28/7 đã bỏ phiếu thông qua thủ tục ban đầu đối với dự luật trừng phạt diện rộng nhằm vào ngành năng lượng của Nga và Iran, mở đường cho các phiên tranh luận và bỏ phiếu chung cuộc trước khi chuyển sang Hạ viện.

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Thượng viện Mỹ xem xét dự luật về các biện pháp kinh tế liên quan đến Nga. Ảnh: TRT world.

Với 86 phiếu thuận và 12 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã vượt qua rào cản thủ tục để bắt đầu xem xét dự luật mang tên “Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026”. Dự luật nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Moscow và siết chặt nguồn thu năng lượng của Tehran.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã trực tiếp dự khán phiên bỏ phiếu tại Thượng viện. Nhà lãnh đạo Ukraine đánh giá cao tầm quan trọng của dự luật, khẳng định đây không chỉ là biện pháp cắt giảm tài chính đối với chiến dịch quân sự của Nga mà còn là “tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Châu Âu và Ukraine”.

Nếu được thông qua thành luật, dự luật sẽ trao quyền cho Tổng thống Donald Trump áp mức thuế quan lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia tiêu thụ lượng lớn năng lượng của Nga – bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản và một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Dự luật cũng gia tăng các trừng phạt đối với quan chức, nhà tài phiệt, các tổ chức tài chính Nga và “đội tàu ngầm” bị cáo buộc vi phạm các lệnh hạn chế xuất khẩu dầu mỏ.

Dự luật cũng bao gồm một điều khoản mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm thắt chặt nguồn tài chính cho ngành năng lượng và vũ khí của Iran. Một số chuyên gia phân tích đặt dấu hỏi về tính hiệu quả của các biện pháp này, đồng thời lưu ý rằng chính quyền Trump có thể sẽ thận trọng khi sử dụng các quyền hạn có nguy cơ đẩy giá dầu lên cao.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gặp các thượng nghị sĩ Mỹ tại Điện Capitol, ngày 28/7. Ảnh: Politico.

Tuy nhiên, thẩm quyền áp thuế rộng rãi này đang vấp phải những ý kiến trái chiều tại Quốc hội Mỹ. Một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại quy định trên có thể làm tăng chi phí hàng hóa nhập khẩu đối với người tiêu dùng Mỹ và ảnh hưởng đến quan hệ thương mại với các đồng minh.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu mỏ của Nga và Iran nhằm hạn chế đà tăng của giá năng lượng trong bối cảnh xung đột Trung Đông.

Thanh Giang

Nguồn: TRT world.