Du lịch biển miền Trung ăn gì? 10 món ngon nhất định phải thử

Một chuyến đi sẽ trở nên đáng nhớ hơn khi cảnh đẹp đi cùng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Với nhiều du khách, thưởng thức món ngon địa phương là cách nhanh nhất để cảm nhận nhịp sống và văn hóa của mỗi vùng đất. Đà Nẵng, Huế và Phú Yên (cũ) đều sở hữu đường bờ biển dài, nguồn hải sản phong phú cùng nhiều món ăn đã trở thành dấu ấn trong lòng du khách.

Đà Nẵng, Huế nơi hải sản và ẩm thực truyền thống cùng tạo nên sức hút

Nhắc đến du lịch Đà Nẵng, Huế, Hội An thường nghĩ ngay đến biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Phố cổ Hội An hay những cây cầu nổi tiếng. Thế nhưng, ẩm thực cũng là một trong những lý do khiến không ít du khách muốn quay trở lại thành phố biển này.

Hải sản luôn là lựa chọn được ưu tiên trong hầu hết hành trình khám phá. Nhờ nguồn nguyên liệu được đánh bắt trong ngày, tôm, cua, ghẹ, mực hay các loại ốc đều giữ được độ tươi và vị ngọt tự nhiên. Phần lớn nhà hàng ven biển chế biến khá đơn giản như hấp, nướng hoặc rang muối để giữ nguyên hương vị của nguyên liệu.

Hải sản tươi ngon bên biển Đà Nẵng.

Nếu muốn bắt đầu ngày mới bằng một món ăn đậm chất địa phương, mì Quảng là lựa chọn được nhiều người yêu thích. Sợi mì mềm, nước dùng đậm vị cùng tôm, thịt, trứng và đậu phộng rang tạo nên hương vị hài hòa. Mỗi quán lại có cách nêm nếm riêng nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của món ăn nổi tiếng miền Trung.

Mì Quảng đậm vị miền Trung.

Bún chả cá cũng là món ăn thường xuất hiện trong danh sách gợi ý dành cho du khách. Nước dùng được nấu từ xương cá nên có vị ngọt thanh tự nhiên, kết hợp với chả cá dai thơm và các loại rau sống. Món ăn không quá cầu kỳ nhưng dễ thưởng thức, phù hợp cho cả bữa sáng lẫn bữa trưa.

Một món ăn khác gắn liền với Đà Nẵng, Hội An, Huế là bánh tráng cuốn thịt heo. Những lát thịt heo luộc mềm được cuốn cùng bánh tráng, rau sống và chấm với mắm nêm. Chính phần nước chấm đậm đà đã tạo nên hương vị đặc trưng khiến nhiều thực khách nhớ mãi sau lần đầu thưởng thức.

Khách Hòa, Phú Yên (cũ) chinh phục thực khách bằng hương vị mộc mạc của miền biển

Nếu Đà Nẵng mang đến cảm giác sôi động thì du lịch Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), Khánh Hòa lại hấp dẫn bởi vẻ bình yên cùng nền ẩm thực giản dị nhưng giàu bản sắc. Nhiều món ăn ở đây không cầu kỳ trong cách chế biến nhưng vẫn tạo ấn tượng nhờ nguồn nguyên liệu tươi ngon và hương vị tự nhiên.

Cá ngừ đại dương là đặc sản nổi tiếng nhất của Phú Yên cũ. Từ loại hải sản này, người dân địa phương chế biến thành nhiều món như mắt cá ngừ hầm thuốc bắc, cá ngừ nướng, gỏi hay lẩu. Trong đó, mắt cá ngừ là món ăn được nhiều du khách tìm thử bởi hương vị béo bùi cùng cách chế biến khá độc đáo.

Mắt cá ngừ, đặc sản nổi tiếng Phú Yên.

Bánh canh hẹ cũng là món ăn mang dấu ấn riêng của vùng đất này. Bát bánh canh có nước dùng trong, vị ngọt thanh từ cá và phần lá hẹ phủ kín mặt bát tạo nên hương thơm đặc trưng. Món ăn đơn giản nhưng đủ để nhiều người nhớ đến sau chuyến đi.

Không ít du khách lựa chọn ghé các làng chài ven biển để thưởng thức hải sản ngay sau khi tàu cập bến. Tôm hùm, cua, ghẹ, mực hay các loại cá biển được chế biến ngay tại chỗ, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên. Không gian gần biển cùng những món ăn vừa được đánh bắt mang lại trải nghiệm khác biệt so với các nhà hàng trong thành phố.

Sò huyết đầm Ô Loan là đặc sản nổi tiếng của Phú Yên mà nhiều thực khách không muốn bỏ lỡ. Loại sò này có phần thịt dày, vị ngọt và thường được hấp, nướng hoặc xào me. Dù chế biến theo cách nào, hương vị đặc trưng vẫn được giữ trọn nhờ độ tươi của nguyên liệu.

Sò huyết đầm Ô Loan có vị ngọt tự nhiên.

Bên cạnh hải sản, cơm gà ở Phú Yên cũ cũng là món ăn được nhiều người lựa chọn cho bữa trưa. Gạo được nấu bằng nước luộc gà nên có màu vàng nhẹ và mùi thơm hấp dẫn. Phần thịt gà xé mềm kết hợp với rau thơm và nước chấm tạo nên món ăn vừa quen thuộc vừa dễ thưởng thức.

Dành thời gian thưởng thức đặc sản địa phương không chỉ giúp chuyến đi thêm trọn vẹn mà còn mang đến góc nhìn gần gũi hơn về văn hóa bản địa. Dù lựa chọn du lịch Đà Nẵng, Hội An hay du lịch Phú Yên cũ, Khánh Hòa, những món ăn đặc trưng của hai vùng biển miền Trung chắc chắn sẽ là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với mỗi du khách.