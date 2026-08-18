Lan tỏa giá trị văn hóa gia đình

Truyền thông về công tác gia đình chỉ thực sự có sức lan tỏa khi những thông điệp trở nên gần gũi và chuyển hóa thành hành động trong đời sống. Ở xã Thăng Bình, cách làm này đang được cụ thể hóa bằng việc phát huy vai trò của các câu lạc bộ, hội, nhóm, mạng xã hội và người dân, để những giá trị tốt đẹp về gia đình được chia sẻ, lan tỏa trong cộng đồng.

Gia đình anh Trương Hữu Công - chị Lê Thị Thúy ở thôn Phú Long luôn tôn trọng, chia sẻ, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ở thôn Phú Long, câu chuyện xây dựng gia đình hạnh phúc hiện hữu trong những việc làm cụ thể của mỗi mái ấm. Là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu trong thôn, anh Trương Hữu Công - chị Lê Thị Thúy luôn xem sự chia sẻ, tôn trọng và đồng hành là nền tảng vun đắp hạnh phúc. Anh chị cùng chăm lo phát triển kinh tế, chăm sóc, dạy dỗ con cái, giữ gìn nếp sống gia đình.

Chị Thúy chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt, chúng tôi hiểu hơn về trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình. Vợ chồng tôi luôn thống nhất, khi có bất đồng thì cùng nhau nói chuyện trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe và vui vẻ để tìm tiếng nói chung”.

Từ mỗi gia đình, những giá trị ấy tiếp tục được kết nối trong cộng đồng. Tại thôn Ngư Long, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững duy trì sinh hoạt, tạo không gian để thành viên trao đổi những vấn đề gắn với đời sống. Nội dung được lựa chọn gần thực tế, giúp người dân dễ tiếp nhận và vận dụng.

Cùng với sinh hoạt trực tiếp, thôn và câu lạc bộ còn chia sẻ các video, nội dung về công tác gia đình trên các nhóm zalo, fanpage. Nhờ đó, thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình... đến với người dân dễ dàng, gần gũi hơn.

Ông Đặng Ngọc Tuyên, chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững thôn Ngư Long, cho biết: “Ngoài sinh hoạt trực tiếp, chúng tôi thường chia sẻ các video, nội dung tuyên truyền lên các nhóm để mọi người cùng xem. Những video gần gũi, chạm đến cảm xúc nên dễ hiểu, dễ nhớ, được chia sẻ rộng rãi, từ đó việc tuyên truyền cũng thuận lợi hơn”.

Từ những mô hình ở cơ sở, xã Thăng Bình đang từng bước đổi mới phương thức truyền thông, kết hợp trực tiếp với môi trường số, huy động các hội, đoàn thể, câu lạc bộ và nhóm cộng đồng cùng tham gia. Việc chủ động tham gia các chương trình tuyên truyền do tỉnh tổ chức cũng giúp địa phương có thêm những cách thể hiện sinh động, đưa thông điệp về gia đình đến gần người dân hơn.

Trong chương trình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, xã lựa chọn các nhân tố phù hợp, xây dựng tiểu phẩm “Lời xin lỗi mẹ”. Câu chuyện xoay quanh những người con vì áp lực công việc, cuộc sống mà có lúc cáu gắt với mẹ, thậm chí so bì, đùn đẩy việc chăm sóc. Đến khi người mẹ đau lòng bỏ đi, không may gặp nạn, các con mới nhận ra những hy sinh thầm lặng và day dứt về cách ứng xử của mình.

Qua tình huống đời thường, các nội dung về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được chuyển tải nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Sau chương trình, video về tiết mục truyền thông được sẻ trên mạng xã hội; những người trực tiếp tham gia cũng trở thành những tuyên truyền viên, tiếp tục lan tỏa thông điệp đến gia đình và cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Nhân, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Thăng Bình, cho biết: “Truyền thông về công tác gia đình được địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự tham gia của nhiều lực lượng. Trong quá trình triển khai, xã đã khai thác mạng xã hội như một kênh hỗ trợ, giúp nội dung tuyên truyền gần với đời sống, dễ hiểu, dễ nhớ và được chia sẻ rộng hơn. Qua đó, mỗi người dân có thể trở thành một tuyên truyền viên, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về gia đình”.

Cách làm ấy đang tạo những chuyển biến tích cực ở cơ sở. Toàn xã hiện duy trì 20 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, không xảy ra trường hợp bạo lực gia đình; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,5%, khu dân cư văn hóa đạt 90%.

Những kết quả ấy cho thấy, khi mỗi người dân cùng vun đắp, chia sẻ và lan tỏa, những giá trị văn hóa gia đình được bồi đắp từ mỗi mái ấm và trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng văn minh, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Thùy Linh