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Trại hè xã Xuân Lập khơi nguồn truyền thống, kiến tạo tương lai

Cẩm Tú
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/8, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập tổ chức khai mạc Hội trại hè thanh, thiếu nhi năm 2026 với chủ đề “Khơi nguồn truyền thống, kiến tạo tương lai”.

Trại hè xã Xuân Lập khơi nguồn truyền thống, kiến tạo tương lai

Sáng 18/8, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập tổ chức khai mạc Hội trại hè thanh, thiếu nhi năm 2026 với chủ đề “Khơi nguồn truyền thống, kiến tạo tương lai”.

Trại hè xã Xuân Lập khơi nguồn truyền thống, kiến tạo tương lai

Bí thư Tỉnh Đoàn Lê Ngọc Ánh và các đại biểu dự khai mạc trại hè xã Xuân Lập.

Tham gia hội trại có gần 700 thanh thiếu nhi thuộc 17 chi đội, đại diện cho hơn 4.000 thanh, thiếu nhi trên địa bàn xã Xuân Lập.

Được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn, hội trại mang ý nghĩa đặc biệt trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trại hè xã Xuân Lập khơi nguồn truyền thống, kiến tạo tương lai

Các chi đội dự thi nghi thức đội.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, vui chơi và sinh hoạt tập thể, các em có thêm cơ hội tìm hiểu về truyền thống quê hương, lịch sử dân tộc; qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị được trao truyền qua các thế hệ.

Bên cạnh ý nghĩa giáo dục truyền thống, hội trại còn tạo môi trường để thanh, thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, nâng cao tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật và trách nhiệm với tập thể; đồng thời phát huy năng khiếu, sức sáng tạo thông qua các hoạt động văn hóa - thể thao.

Cẩm Tú

Từ khóa:

#xã Xuân Lập #MTTQ #đền thờ Lê Hoàn #Tương lai #Kiến tạo #Thiếu nhi #Khai mạc #Khu di tích #quốc gia đặc biệt #Tỉnh đoàn

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