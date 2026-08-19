Đón đọc Báo Thanh Hóa hằng tháng số 241 (tháng 8/2026)
Số báo mang đến nhiều nội dung phong phú, nổi bật là những bài viết về mùa thu cách mạng, khát vọng kiến tạo tương lai và công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Đặc biệt, có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc tháo gỡ những “điểm nghẽn”, tạo điều kiện tốt nhất cho năm học mới. Ở mảng Văn hóa - Lịch sử - Du lịch, giới thiệu những giá trị di sản cách mạng, vẻ đẹp thiên nhiên của nhiều điểm đến. Góc ảnh ghi lại tiến độ hoàn thiện trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới; trang thơ và sáng tác góp thêm những sắc màu văn chương. Một số báo đa dạng về nội dung, giàu chất liệu thực tiễn, góp phần phản ánh diện mạo, con người, văn hóa và nhịp sống xứ Thanh trong những ngày tháng Tám.
Chính trị - Kinh tế - Xã hội
- Từ mùa thu cách mạng đến khát vọng kiến tạo tương lai (Nguyễn Hường)
- Theo bóng cờ bay (Kiều Huyền)
- Kiên định một hành trình vì dân (Hương Thảo, Hoàng Mai)
- Giữ vững “lá chắn” trước mùa mưa bão (Trần Dương)
Khách mời
TS Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa: Tháo gỡ “điểm nghẽn”, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2026-2027 (Hương Thảo thực hiện)
Tác giả tác phẩm
- Thú vị những ngày “đại náo nhà ông ngoại” (Chi Anh)
Văn hóa - Lịch sử - Du lịch
- Di sản giữ mạch nguồn cách mạng (Mạnh Hải)
- Xuân Liên - miền hội tụ của thiên nhiên và bản sắc văn hóa (Thùy Dương)
- “Phải lòng” Thạch Lập (Chi Anh)
Sáng tác
- Nhà bà giáo Luyến (Truyện ngắn của Nguyễn Huy Súc)
Muôn mặt cuộc sống
- Những “hạt giống” khoa học công nghệ xứ Thanh (Đăng Khoa)
Sức khỏe - Ẩm thực
- Bảo vệ sức khỏe từ căn bếp gia đình (Hoàng Linh)
Khám phá xứ Thanh
- Động cửa Buồng - Danh thắng mang đậm dấu ấn lịch sử (Thu Hòa)
Ký ức mùi và vị
- Mùa ngâu (Mai Hương)
Góc ảnh
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới (Khắc Công thực hiện)
Thơ: Nguyệt Phượng Yên Sơn, Nguyễn Duy Hà, Nhật Mai, Trần Minh Tiến, Hà Văn Đạt, Tào Thị Đào...
Ảnh: Hoàng Đông, Phạm Hưng...
Báo phát hành ngày 20/8/2026
H.T
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