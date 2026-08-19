Đón đọc Báo Thanh Hóa hằng tháng số 241 (tháng 8/2026) 

Chính trị - Kinh tế - Xã hội

- Từ mùa thu cách mạng đến khát vọng kiến tạo tương lai (Nguyễn Hường)

- Theo bóng cờ bay (Kiều Huyền)

- Kiên định một hành trình vì dân (Hương Thảo, Hoàng Mai)

- Giữ vững “lá chắn” trước mùa mưa bão (Trần Dương)

Khách mời

TS Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa: Tháo gỡ “điểm nghẽn”, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2026-2027 (Hương Thảo thực hiện)

Tác giả tác phẩm

- Thú vị những ngày “đại náo nhà ông ngoại” (Chi Anh)

Văn hóa - Lịch sử - Du lịch

- Di sản giữ mạch nguồn cách mạng (Mạnh Hải)

- Xuân Liên - miền hội tụ của thiên nhiên và bản sắc văn hóa (Thùy Dương)

- “Phải lòng” Thạch Lập (Chi Anh)

Sáng tác

- Nhà bà giáo Luyến (Truyện ngắn của Nguyễn Huy Súc)

Muôn mặt cuộc sống

- Những “hạt giống” khoa học công nghệ xứ Thanh (Đăng Khoa)

Sức khỏe - Ẩm thực

- Bảo vệ sức khỏe từ căn bếp gia đình (Hoàng Linh)

Khám phá xứ Thanh

- Động cửa Buồng - Danh thắng mang đậm dấu ấn lịch sử (Thu Hòa)

Ký ức mùi và vị

- Mùa ngâu (Mai Hương)

Góc ảnh

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới (Khắc Công thực hiện)

Thơ: Nguyệt Phượng Yên Sơn, Nguyễn Duy Hà, Nhật Mai, Trần Minh Tiến, Hà Văn Đạt, Tào Thị Đào...

Ảnh: Hoàng Đông, Phạm Hưng...

Báo phát hành ngày 20/8/2026