[Podcast Tản văn] Gặp lại hương thơm đã ngủ yên trong ký ức
(Baothanhhoa.vn) - Tản văn “Gặp lại hương thơm đã ngủ yên trong ký ức” của tác giả Lam Vũ là một câu chuyện nhẹ nhàng về mùa thu, về hương thị và những miền ký ức tưởng đã ngủ quên. Qua những kỷ niệm mộc mạc, tản văn gợi nhắc có những điều rất nhỏ bé nhưng lại đủ sức lưu giữ cả một thời thơ ấu. Và đôi khi, chỉ một thoáng hương quen cũng có thể đưa ta trở về gặp lại chính mình của những năm tháng xa xưa. Mời các bạn nghe những dòng văn hoài niệm này qua giọng đọc Tuấn Tú để cảm nhận.
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