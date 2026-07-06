Động lực đổi mới ở Mường Lát

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mường Lát đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản trị cơ sở đang tạo động lực mới, góp phần định hình diện mạo phát triển mới cho vùng biên giới còn nhiều khó khăn này.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Lát, hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy trình.

Những ngày đầu tháng 7, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Lát, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính đều được cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy trình. Trong năm 2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 1.102 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 100%; chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 94,43 điểm, xếp thứ 12/166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Là địa phương vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn, Mường Lát xác định việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là cơ hội để nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy tính chủ động của chính quyền cơ sở trong điều hành, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Một trong những điểm sáng nổi bật sau một năm hoạt động là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong mô hình chính quyền mới, xã đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số, các tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai và cung cấp trực tuyến; tỷ lệ văn bản điện tử đạt trên 99%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 99,6%; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính kết nối internet. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã giúp người dân vùng cao từng bước tiếp cận môi trường số. Từ trung tâm xã đến các thôn, bản, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt VNeID, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ở các lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội, chuyển đổi số tiếp tục tạo ra những thay đổi tích cực. Các trường học trên địa bàn xã sử dụng sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý học sinh và nền tảng học trực tuyến, từng bước hình thành môi trường giáo dục số ngay tại vùng cao biên giới. Thực hiện Chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai”, xã đã thu thập được 940/1.034 hồ sơ, đạt 90,9%, góp phần quan trọng trong chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, xã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; triển khai đồng bộ các chương trình giảm nghèo bền vững, XDNTM, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc. Công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững. Với đặc thù có 5 thôn biên giới và Cửa khẩu quốc gia Tén Tằn, xã luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Lê Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát, cho biết: "Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước chuyển quan trọng trong đổi mới tổ chức bộ máy, hướng đến xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đối với một địa bàn biên giới như Mường Lát, việc tổ chức lại bộ máy giúp nâng cao tính chủ động của chính quyền cơ sở, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Mặc dù giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đội ngũ cán bộ, công chức của xã quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân".

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân, địa phương kỳ vọng sẽ phát huy tốt lợi thế vùng biên, nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện môi trường đầu tư và từng bước xây dựng Mường Lát trở thành vùng biên giới phát triển bền vững, giàu bản sắc.

Bài và ảnh: Hoàng Lan