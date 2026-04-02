Động đất 7,6 độ rung chuyển Đông Indonesia, cảnh báo sóng thần được ban bố

Thúy Hà
(Baothanhhoa.vn) - Một trận động đất có độ lớn 7,4 đã xảy ra tại vùng biển Bắc Maluku, ngoài khơi thành phố Ternate, miền Đông Indonesia, kích hoạt cảnh báo sóng thần đối với các đảo lân cận.

Động đất 7,6 độ rung chuyển Đông Indonesia, cảnh báo sóng thần được ban bố

Một trận động đất có độ lớn 7,4 đã xảy ra tại vùng biển Bắc Maluku, ngoài khơi thành phố Ternate, miền Đông Indonesia, kích hoạt cảnh báo sóng thần đối với các đảo lân cận.

Động đất 7,6 độ rung chuyển Đông Indonesia, cảnh báo sóng thần được ban bố

Động đất 7,4 độ Richter rung chuyển vùng biển Bắc Maluku, ngoài khơi thành phố Ternate, phía Đông Indonesia. Ảnh: Al Jazeera.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra ngày 2/4, ban đầu được ghi nhận ở mức 7,8 độ nhưng sau đó điều chỉnh xuống 7,4 độ, với độ sâu khoảng 35 km, lớn hơn so với ước tính ban đầu là 10 km. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Tâm chấn nằm cách thành phố Ternate, thuộc tỉnh Bắc Maluku của Indonesia, khoảng 120 km.

Chính quyền địa phương tại một số thành phố như Ternate và Tidore đã được khuyến cáo chuẩn bị phương án sơ tán người dân, trong khi kênh truyền hình Metro TV phát hình ảnh cho thấy một số công trình bị hư hại.

Động đất 7,6 độ rung chuyển Đông Indonesia, cảnh báo sóng thần được ban bố

Cảnh sát kiểm tra tòa nhà của Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia tại Bắc Sumatra bị hư hại sau trận động đất. Ảnh: AFP.

Theo Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ, các đợt sóng nguy hiểm có thể xảy ra trong phạm vi 1.000 km tính từ tâm chấn, ảnh hưởng đến khu vực ven biển Indonesia, Philippines và Malaysia.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết sóng cao từ 0,3 đến 1 mét so với mực nước triều có thể xuất hiện tại một số khu vực ven biển Indonesia. Đồng thời, cơ quan này cũng cảnh báo khả năng xuất hiện những đợt sóng dưới 0,3 mét tại các vùng ven biển của Guam, Nhật Bản, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc).

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nhận định nước này có thể ghi nhận sóng cao khoảng 0,2 mét, song không dự báo gây thiệt hại đáng kể, dù vẫn cảnh báo khả năng xảy ra sóng thần tại khu vực Thái Bình Dương.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, khu vực có hoạt động địa chấn mạnh do sự giao thoa của các mảng kiến tạo, nơi thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera

