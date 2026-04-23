Dòng chảy Druzhba được nối lại, EU thông qua gói vay 90 tỷ euro cho Ukraine

Dòng chảy dầu thô của Nga qua tuyến đường ống Druzhba trên lãnh thổ Ukraine đã chính thức được khôi phục, sau nhiều tháng gián đoạn, mở đường cho việc dỡ bỏ trở ngại chính trị cuối cùng đối với khoản vay khẩn cấp 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Kyiv.

Tuyến đường ống Druzhba trên lãnh thổ Ukraine đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp dầu thô từ Nga tới các quốc gia Trung và Đông Âu, đặc biệt là Hungary và Slovakia. Ảnh: Reuters.

Tuyến đường ống Druzhba, một trong những hạ tầng năng lượng nhạy cảm nhất châu Âu kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, từng bị đình trệ từ tháng 1 năm nay sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây hư hại đoạn đi qua miền Tây Ukraine, làm gián đoạn nguồn cung cho Hungary và Slovakia.

Tập đoàn dầu khí MOL của Hungary cho biết đã được phía Ukraine thông báo việc vận chuyển dầu Nga qua tuyến ống này đã được nối lại ngày 22/4. Công ty dự kiến các chuyến dầu đầu tiên sẽ tới Hungary và Slovakia trong vòng 24 giờ sau khi hệ thống hoạt động trở lại.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cũng cho biết các chi tiết kỹ thuật liên quan đến việc nối lại nguồn cung đang được xử lý ở cấp doanh nghiệp, với sự tham gia của các bên liên quan như MOL.

Ngay sau đó, các đại sứ EU họp tại Brussels đã thông qua khoản vay dành cho Ukraine, và dự kiến 27 quốc gia thành viên sẽ chính thức phê chuẩn ngay trong chiều ngày 23/4 (giờ địa phương).

27 quốc gia thành viên EU dự kiến phê chuẩn khoản vay khẩn cấp 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong chiều ngày 23/4 (giờ Brussels). Ảnh: APA.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã hoan nghênh quyết định này, gọi đây là tín hiệu đúng đắn trong bối cảnh hiện tại, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ khi vừa duy trì hỗ trợ cho Ukraine, vừa gia tăng sức ép lên Nga, mới có thể tạo động lực chấm dứt xung đột.

Trước đó, khoản vay này đã bị đình trệ do sự phản đối của Thủ tướng Hungary Viktor Orban và chính phủ Slovakia. Hai nước này cáo buộc Ukraine trì hoãn sửa chữa đường ống, điều mà Kyiv bác bỏ. Tuy nhiên, cục diện chính trị tại Hungary đã thay đổi sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 12/4, khi ông Orban thất bại. Lãnh đạo phe thắng cử, ông Peter Magyar, tuyên bố sẽ không tiếp tục ngăn cản các gói hỗ trợ của EU dành cho Ukraine nếu dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba được nối lại.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters