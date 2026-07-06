Donald Trump: Châu Âu đang trở thành "quốc gia thuộc Thế giới thứ ba"

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng châu Âu đang phải trả giá cho các chính sách nhập cư, đồng thời tuyên bố lục địa này đang trở thành một “quốc gia thuộc Thế giới thứ ba”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các nhà lãnh đạo Châu Âu vì đã cho phép những người mà ông mô tả là “tội phạm thế giới thứ ba” nhập cảnh vào lãnh thổ của họ, ám chỉ những người nhập cư đã đến lục địa này trong những năm gần đây. Ảnh: Democrata.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 5/7, ông Trump viết: “Châu Âu đang bài học xương máu rằng khi bạn tiếp nhận những phần tử tội phạm từ thế giới thứ ba, bạn sẽ tự biến mình thành một quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Quá trình chuyển đổi này diễn ra rất nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng sự thay đổi này diễn ra rất nhanh, “chỉ trong nháy mắt”, trước khi kết thúc bài đăng bằng câu: “Tôi đã đắc cử đúng lúc!!!”, hàm ý đề cao chính sách siết chặt nhập cư mà chính quyền của ông đang theo đuổi để giúp nước Mỹ kịp thời thắt chặt luật lệ và đóng cửa biên giới, ngăn chặn kịch bản tương tự xảy ra đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump đưa ra những phát biểu cứng rắn về vấn đề nhập cư . Tuyên bố của ông Trump thể hiện thông điệp nhất quán trong chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Mỹ hiện tại. Washington đang đặt ưu tiên tối đa vào kiểm soát biên giới, siết chặt quy định thị thực (như các sắc lệnh áp phí đối với visa H-1B trước đó) và triệt tiêu di cư lậu nhằm bảo vệ an ninh nội địa và thị trường việc làm trong nước.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Lễ duyệt binh hải quân quốc tế trên tàu USS Kearsarge tại cảng New York trong các hoạt động kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Ảnh: AFP.

Cùng thời điểm, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khi phát biểu tại New York cũng đưa ra những bình luận đồng điệu, chỉ trích giới lãnh đạo một số đồng minh xuyên Đại Tây Dương vì đã để lỗ hổng an ninh biên giới kéo dài quá lâu.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh vấn đề nhập cư tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi tại nhiều quốc gia châu Âu. Những năm gần đây, nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) phải đối mặt với sức ép gia tăng từ các làn sóng di cư và người xin tị nạn, kéo theo các cuộc tranh luận về kiểm soát biên giới, an ninh và chính sách tiếp nhận người nhập cư.

Nhật Lệ

Nguồn: Times of India, Democrata