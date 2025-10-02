Châu Âu đang đối mặt nguy hiểm lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trước thềm hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/10, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo châu Âu đang trong tình thế nguy hiểm nhất kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Brussels, Bỉ ngày 6/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, bà Frederiksen nói: “Tôi hy vọng mọi người đều nhận ra rằng đang có một cuộc chiến hỗn hợp.”

Theo bà, châu Âu đang ở trong tình thế khó khăn và nguy hiểm do những hoạt động xâm phạm trong thời gian gần đây.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh trong tuần qua, không phận Đan Mạch nhiều lần bị các thiết bị bay không người lái chưa xác định nguồn gốc xâm nhập, gây gián đoạn giao thông hàng không.

Giới chức nước này nghi các thiết bị nói trên do điệp viên nước ngoài điều khiển.

Trước đó, nhiều thiết bị bay không người lái cũng đã xâm phạm không phận Ba Lan, trong khi một số máy bay chiến đấu xâm phạm không phận Estonia, làm dấy lên lo ngại về các vụ việc xâm nhập không phận các nước châu Âu trong thời gian gần đây.

Để hỗ trợ, Đức, Thụy Điển và Pháp đã điều thiết bị và nhân sự đến Đan Mạch nhằm tăng cường bảo vệ không phận nước này.

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU lần này tập trung bàn về viện trợ cho Ukraine và thúc đẩy hợp tác quốc phòng châu Âu, hướng tới mục tiêu ngăn chặn nguy cơ xung đột trong thập kỷ tới./.

Theo TTXVN