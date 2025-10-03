Đón khách quốc tế mùa cao điểm

Mùa cao điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam hàng năm thường bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 3 năm sau. Trong điều kiện khí hậu mát mẻ, dễ chịu, cùng với các sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn những tháng cuối năm, các điểm đến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã, đang nỗ lực đón khách quốc tế đến trải nghiệm, nghỉ dưỡng.

Đoàn các doanh nghiệp lữ hành Thái Lan tìm hiểu điểm đến Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

Trong 9 tháng vừa qua, Thanh Hóa đã đón trên 15,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 643,3 nghìn lượt (tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024) và đóng góp khoảng 347 triệu USD vào doanh thu hoạt động du lịch. Đây là nền tảng quan trọng để các điểm đến tiếp tục mở rộng thị trường và nâng cao tỷ lệ khách quốc tế. Hiện nay, mặc dù đã bước sang mùa thấp điểm đón khách nội địa, song các khu nghỉ dưỡng, điểm đến trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực làm mới sản phẩm hiện có, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu thị trường khách quốc tế. Đặc biệt, với gần 40 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa thu - đông, nhiều điểm đến kỳ vọng đây sẽ là điểm nhấn nhằm kéo khách quốc tế đến Thanh Hóa trong mùa cao điểm.

Tại hội nghị tham vấn hoàn thiện sản phẩm “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” (tháng 8/2025), trọng tâm là giải pháp thu hút khách quốc tế đến Thanh Hóa, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành đã phân tích: Thanh Hóa cần nhắm đến nhu cầu của du khách, cần có kênh xúc tiến, quảng bá riêng cho khách quốc tế, chứ không thể áp dụng chiến lược quảng bá với khách Việt cho khách quốc tế. Bà Đặng Thị Thọ, Công ty Du lịch Phượng Hoàng Phoenix Voyager (Hà Nội), chỉ rõ: “Không thể đem hình ảnh những bãi biển đông nghịt người để quảng bá đến thị trường khách quốc tế trong những tháng cuối năm, đặc biệt là khách châu Âu, họ thích sự riêng tư, thanh bình. Họ cần những nơi thư giãn như Pù Luông để tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên, tham gia các loại hình du lịch mạo hiểm và trải nghiệm cộng đồng. Và cần nghiên cứu kỹ thị trường mục tiêu, có chiến lược phát triển sản phẩm, quảng bá đúng và trúng, khi đó Thanh Hóa mới có thể thu hút mạnh mẽ dòng khách quốc tế”.

Qua các chương trình famtrip, một số doanh nghiệp lữ hành cho rằng, nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn thiếu loại hình giải trí, dịch vụ hấp dẫn để “giữ chân” khách quốc tế lâu hơn. Trong khi đó, khí hậu mát mẻ những tháng cuối năm rất phù hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa cộng đồng - điều mà khách quốc tế đặc biệt yêu thích. Do vậy, cùng với tổ chức các sự kiện quốc tế chất lượng, cần thúc đẩy liên kết nhằm xây dựng các tour kết nối đa điểm đến. Trong đó, cần tạo ra những “điểm nhấn khác biệt” mà khách quốc tế khó tìm thấy ở các địa phương trong cùng hành trình.

Nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế, tỉnh đã, đang đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số và tại các sân bay quốc tế nhằm nâng mức nhận diện thương hiệu “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”. Đồng thời tổ chức đón đoàn famtrip, prestrip từ Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan... đến Thanh Hóa. Từ ngày 29/9 đến 2/10, tỉnh đã tổ chức đón đoàn famtrip Thái Lan đến khảo sát một số điểm đến như Thành Nhà Hồ, suối cá Cẩm Lương, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh... và trải nghiệm một số sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Qua khảo sát, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành của Thái Lan cho rằng, Thanh Hóa đang có nhiều lợi thế để thúc đẩy thu hút khách quốc tế mùa cao điểm năm nay, trong đó có thị trường khách đến từ các tỉnh miền Đông Bắc của Thái Lan. Tuy nhiên, để thu hút được dòng khách này, tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục duy trì điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để nối tour, đưa khách quốc tế đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trọng tâm là khai thác và nâng cao chất lượng các tour du lịch hiện có tại các khu du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái cộng đồng.

Mặc dù có nhiều thuận lợi, song việc thu hút khách quốc tế đối với du lịch Thanh Hóa hiện vẫn còn không ít khó khăn. Đáng chú ý, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều giữa các khu du lịch trọng điểm, sản phẩm dành cho thị trường khách quốc tế còn thiếu đa dạng và chưa thực sự khác biệt, hệ thống thông tin đa ngôn ngữ còn hạn chế. Đặc biệt, mùa cao điểm đón khách quốc tế những tháng cuối năm thường rơi vào thời điểm mùa mưa bão của các tỉnh miền Trung, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch du lịch của khách nước ngoài. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến: "Việc thu hút khách quốc tế hiện là một trong những “điểm nghẽn” của du lịch Thanh Hóa. Tỉnh đã, đang nỗ lực phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến... Cùng với đó, định hướng doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án du lịch chất lượng cao, khuyến khích đầu tư vào sản phẩm đặc thù nhằm thu hút khách quốc tế".

Với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng, doanh nghiệp, Thanh Hóa kỳ vọng sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn khách quốc tế trong mùa cao điểm sắp tới. Nếu đẩy mạnh đà tăng trưởng, Thanh Hóa sẽ bước sang năm 2026 với vị thế mới - không chỉ là điểm đến nội địa hấp dẫn, mà còn là “cửa ngõ” thu hút khách quốc tế đến với khu vực Bắc Trung bộ. Từ đó, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời nâng cao hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Bài và ảnh: Lê Anh