Đối thoại chiến lược và ngoại giao Trung Quốc - Australia

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược và ngoại giao Trung Quốc - Australia tại thủ đô Bắc Kinh, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, duy trì đối thoại và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Australia Penny Wong. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp ngày 29/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc và Australia nên cùng đứng về phía chủ nghĩa đa phương, bảo vệ hệ thống thương mại tự do toàn cầu và đóng góp tích cực vào việc xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, hợp lý hơn. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề nóng và thúc đẩy ổn định khu vực cũng như toàn cầu.

Ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Australia thực hiện các nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường trao đổi cấp cao và làm sâu sắc hơn hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ông cũng khẳng định hợp tác của Trung Quốc với các quốc đảo Thái Bình Dương dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào, đồng thời bày tỏ mong muốn Australia nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan.

Cuộc đối thoại ngoại giao và chiến lược Trung Quốc- Australia lần thứ tám tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, ngày 29 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bên cạnh đó, với vai trò Chủ tịch luân phiên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Trung Quốc cho biết sẵn sàng hợp tác với các bên, bao gồm Australia, nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương và tăng cường hợp tác khu vực.

Về phía Australia, Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định, Canberra cam kết phát triển quan hệ ổn định với Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ sung cao, tạo nền tảng cho hợp tác cùng có lợi.

Bà Wong cho biết, Australia sẵn sàng tăng cường đối thoại thẳng thắn, quản lý hiệu quả khác biệt và mở rộng hợp tác trong thương mại, kinh tế cũng như các lĩnh vực khác. Bà cũng khẳng định Canberra ủng hộ việc bảo vệ các quy tắc quốc tế và tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định khu vực.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã. China Daily