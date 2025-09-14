Đội Quản lý điện lực khu vực Thường Xuân nâng cấp, cải tạo hệ thống điện

Thời gian qua, Đội Quản lý điện lực khu vực Thường Xuân đã nỗ lực duy tu, bảo dưỡng, phát quang hành lang lưới điện đảm bảo cấp điện ổn định cho Nhân dân, doanh nghiệp sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Công nhân kỹ thuật Đội Quản lý điện lực khu vực Thường Xuân kiểm tra trạm biến áp đảm bảo cấp điện an toàn.

Đội Quản lý điện lực khu vực Thường Xuân quản lý, vận hành hơn 312km đường dây trung áp, gần 342km đường dây hạ thế, 243 trạm biến áp, cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt 21.791 khách hàng của các xã: Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Lương Sơn, Yên Nhân, Bát Mọt, một phần của các xã: Lam Sơn, Nguyệt Ấn.

Để đảm bảo nguồn điện được cung ứng an toàn, không gián đoạn, Đội Quản lý điện lực khu vực Thường Xuân thực hiện nghiêm túc các chế độ vận hành của các điểm nút, đường dây, trạm biến áp; kiểm tra định kỳ, luân chuyển các máy biến áp quá tải, non tải. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các xã thành lập ban chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và triển khai thực hiện các giải pháp, kế hoạch quản lý và giải phóng hành lang an toàn lưới điện. Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện bằng nhiều hình thức như: in, phát tờ rơi và tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, người dân.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Đội Quản lý điện lực khu vực Thường Xuân đã đầu tư chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp, sửa chữa lưới điện, như: xây dựng mới 5 trạm biến áp, 2,4km đường dây hạ áp; cải tạo 11,236km đường dây hạ áp; cải tạo 31,8km đường dây trung áp... với tổng mức đầu tư là 28,9 tỷ đồng. Phối hợp với các lực lượng chức năng, các xã phát dọn được hơn 16.000 cây cối các loại trong và ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố lưới điện.

Vừa qua, do ảnh hưởng của giông lốc, bão số 3 và bão số 5 đã làm hư hỏng 216 vị trí cột hạ thế; 28 vị trí cột trung thế, 1 trạm biến áp bị lũ cuốn trôi... ước tính thiệt hại khoảng 4,8 tỷ đồng. Trước tình hình đó, Đội Quản lý điện lực khu vực Thường Xuân đã tiến hành kiểm tra, huy động nhân lực, các phương tiện máy móc, trang thiết bị để khắc phục, đảm bảo cấp điện phục vụ Nhân dân.

Ông Trịnh Thanh Hải, Đội trưởng Đội Quản lý điện lực khu vực Thường Xuân, cho biết: Thời gian tới, đội triển khai thực hiện xây dựng đường dây 110kV, trạm biến áp 110kV; cải tạo lưới điện trung áp lộ 378 trạm 110kV Thường Xuân đáp ứng cấp điện cho các xã khu vực phía Nam; cải tạo lưới điện 10kV sau trạm trung gian Thường Xuân sang vận hành cấp điện áp 22kV; xây dựng 7 trạm biến áp; cải tạo 7,5km đường dây hạ áp... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm. Thực hiện cân đảo pha trên lưới điện hạ áp, luân chuyển vị trí tụ bù hạ áp đảm bảo cấp điện ổn định, nâng cao chất lượng điện áp phục vụ khách hàng, giảm tổn thất lưới điện hạ áp.

Bài và ảnh: Xuân Anh