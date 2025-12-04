Doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường cuối năm

Cuối năm luôn mở ra nhiều cơ hội bán hàng nhưng cũng kéo theo áp lực lớn về chi phí và nguyên liệu. Ở Thanh Hóa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa bước vào mùa cao điểm với tâm thế thận trọng nhưng linh hoạt, điều chỉnh từ khâu chuẩn bị hàng hóa đến quản lý dòng tiền và cách tiếp cận khách hàng. Điều dễ thấy là họ không còn chờ thị trường ổn định rồi mới hành động, mà chủ động xoay chuyển để giữ thế vững vàng trong giai đoạn đầy biến động.

Công ty TNHH Vibabo tối ưu dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịp cuối năm.

Công ty TNHH Vibabo, xã Tân Thành, đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm từ tre, luồng năm nay không còn chạy theo mục tiêu nhận thật nhiều đơn hàng như trước mà tập trung tối ưu cách vận hành. Do giá nguyên liệu tre, luồng và chi phí vận chuyển thay đổi nhanh, doanh nghiệp chia nhỏ từng lô sản xuất, kiểm soát tồn kho theo tuần để tránh đọng vốn và giữ nhịp sản xuất ổn định. Ông Lê Xuân Lâm, giám đốc công ty, cho biết: "Mục tiêu lớn nhất trong giai đoạn cuối năm là sự linh hoạt. Nguyên liệu biến động liên tục, nên chúng tôi chọn cách xoay vòng nhanh. Lô nào chắc, đầu ra rõ ràng mới triển khai. Như vậy vừa tránh rủi ro, vừa giữ ổn định cho bà con cung ứng tre, luồng quanh vùng”.

Song song với việc tinh gọn quy trình, Vibabo còn thử nghiệm nhiều mẫu thiết kế mới phục vụ mùa tiêu dùng cuối năm, đặc biệt là các sản phẩm thân thiện môi trường như bộ ly - hộp tre tái sử dụng, đồ gia dụng từ luồng được xử lý chống mốc và chống thấm. Doanh nghiệp cũng siết chặt tiêu chuẩn kỹ thuật, áp dụng hệ thống sấy và xử lý nhiệt cải tiến để hạn chế cong vênh khi thời tiết chuyển lạnh. Những bước điều chỉnh tưởng nhỏ nhưng tạo ra khác biệt lớn, giúp sản phẩm của Vibabo giữ được chất lượng ổn định ngay cả khi phải giao hàng với tần suất dày hơn.

Ở xã Thượng Ninh, HTX mắc ca Thành Phát cũng đang vận hành theo tinh thần tương tự. Thay vì nhập kho lượng lớn hạt và nguyên liệu như những năm trước để chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cuối năm, HTX chia thành nhiều đợt dự trữ nhỏ, bám sát biến động giá nông sản và nhu cầu của đại lý. Mọi kế hoạch đều được tính theo tuần, vừa giảm chi phí lưu kho, vừa giữ dòng tiền linh hoạt. Chị Phạm Thị Thu, phó giám đốc HTX, cho biết: “Cuối năm giá nguyên liệu lên xuống nhanh, chỉ cần “ôm” hàng sai thời điểm là rất dễ đọng vốn. HTX chọn cách xoay vòng liên tục, lô nào chắc mới nhập, nhờ vậy chủ động hơn, không bị phụ thuộc vào thị trường”. Song song với đó, HTX đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, làm nội dung giới thiệu sản phẩm, livestream theo khung giờ cố định để giữ sự kết nối với khách mua lẻ. Nhờ cách làm này, lượng tiêu thụ vẫn đều đặn ngay cả khi thị trường có những thời điểm chững lại vì người dân phải cân nhắc chi tiêu cuối năm.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thang máy kỹ thuật điện AZ lại chứng minh sự linh hoạt theo cách riêng của ngành thiết bị kỹ thuật. Thay vì mở rộng quy mô ồ ạt, công ty ưu tiên nhận các đơn hàng có chu kỳ thanh toán nhanh, vừa đảm bảo dòng tiền vừa giảm rủi ro tồn kho khi giá vật tư và cước vận chuyển biến động. Song song với đó, công ty tăng cường liên kết với các nhà thầu địa phương, xây dựng chuỗi cung ứng gọn, khép kín, đảm bảo thiết bị được giao đúng tiến độ và chất lượng. Ông Nguyễn Minh Hòa, Trưởng Phòng Kinh doanh, chia sẻ: “Mùa cao điểm cuối năm luôn nhiều biến số, nếu không chủ động về dòng tiền và phối hợp với đối tác, công ty dễ gặp rủi ro. Chúng tôi chọn chiến lược “nhỏ mà chắc”, vừa bảo đảm khách hàng, vừa ổn định hoạt động sản xuất”. Nhờ cách thích ứng này, công ty vừa giữ được nhịp sản xuất, vừa duy trì uy tín trên thị trường trong giai đoạn nhu cầu tăng cao và cạnh tranh căng thẳng.

Các sản phẩm của HTX mắc ca Thành Phát, xã Thượng Ninh được trưng bày tại hội chợ - minh chứng cho chiến lược thích ứng nhanh của doanh nghiệp cuối năm.

Điểm khiến bức tranh cuối năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thanh Hóa trở nên sống động hơn nằm ở cách họ xoay chuyển rủi ro. Khác với trước đây khi phần lớn phản ứng theo tình huống, năm nay nhiều đơn vị áp dụng dự báo nhu cầu dựa trên số liệu bán ra từng tuần, cập nhật liên tục để điều chỉnh lượng hàng và giá bán phù hợp. Một số khác ký hợp đồng linh hoạt hơn với nhà cung cấp, có thể tăng giảm khối lượng theo từng đợt, tránh phụ thuộc vào một nguồn hàng cố định. Những thay đổi này tưởng nhỏ nhưng giúp doanh nghiệp giảm đáng kể nguy cơ đứt gãy đơn hàng và hạn chế tình trạng bị động khi thị trường có biến động bất ngờ.

Dĩ nhiên, khó khăn vẫn còn. Vấn đề vốn lưu động tiếp tục là nỗi lo lớn nhất. Lãi suất vay thương mại dao động 6,5 - 8,5%/năm khiến nhiều doanh nghiệp phải tính toán rất chặt trước khi nhập hàng hoặc mở rộng sản xuất cho mùa cao điểm. Một số doanh nghiệp đề nghị có gói tín dụng ưu tiên cho nhóm hàng phục vụ tết và tiêu dùng thiết yếu, giúp họ có động lực duy trì sản xuất trong thời điểm chi phí đội lên quá nhanh. Việc hỗ trợ đào tạo thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và công cụ dự báo nhu cầu cũng được nhiều doanh nghiệp mong chờ, vì chuyển đổi số hiện không còn là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để giữ khách hàng trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi từng mùa.

Nhìn rộng hơn, mùa cuối năm này cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Họ không còn đứng chờ thị trường “dễ thở” rồi mới hành động, mà chủ động nắm thế chủ động. Trong một thị trường nhiều biến động, sự linh hoạt không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua những tuần cao điểm cuối năm, mà còn tạo nền vững cho năm 2026 - giai đoạn dự báo tiếp tục nhiều cạnh tranh nhưng cũng mở ra cơ hội cho những đơn vị biết điều chỉnh nhịp kinh doanh đúng lúc.

Bài và ảnh: Chi Phạm