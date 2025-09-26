Đoàn kết toàn dân, xây dựng xã Đồng Tiến thành đô thị loại V vào năm 2030

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Tiến tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 156 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

Chiều 26/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Tiến tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 156 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

Đảng ủy xã Đồng Tiến tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Đồng Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đồng Lợi, Đồng Tiến, Đồng Thắng với quy mô 21 thôn.

Trong thời gian qua, MTTQ xã Đồng Tiến đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, khẳng định rõ vai trò trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, thu hút sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Trong đó, hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, toàn xã có 12 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở kiên cố; đóng góp trên 395 triệu đồng xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”, hỗ trợ, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Đồng Tiến phát biểu khai mạc Đại hội.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từng bước tạo diện mạo khang trang cho địa phương; có 1.166 hộ trên địa bàn xã đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông với tổng chiều dài các tuyến đường là trên 25.892m với diện tích 16.883 m2.

Bên cạnh đó, các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Xung kích trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, khởi nghiệp”... cũng được hội viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng, khuyến khích người dân đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số...

Các đại biểu dự Đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng nêu rõ, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ của MTTQ xã thời gian qua tiếp tục đi vào thực chất với hơn 15 cuộc đối thoại, giao ban, gặp mặt giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên và Nhân dân; 45 cuộc giám sát trực tiếp, 12 cuộc phản biện và 4 công trình đầu tư được theo dõi, đề xuất, kiến nghị kịp thời.

Các đại biểu dự Đại hội.

Công tác tiếp xúc cử tri, hòa giải ở cơ sở được chú trọng, 21 tổ hòa giải với trên 100 hòa giải viên đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền. Đội ngũ cán bộ Mặt trận thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội MTTQ xã Đồng Tiến lần thứ nhất đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng hoạt động và mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Theo đó, mục tiêu tổng quát xuyên suốt cả nhiệm kỳ là đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả tổ chức và hoạt động của MTTQ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, khát vọng cống hiến, giỏi công tác dân vận; tiếp tục đa dạng hóa hình thức tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng hoạt động về cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng xã Đồng Tiến đến năm 2030 trở thành đô thị loại V, tự tin, vững vàng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Tiến khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 59 vị; hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Thùy Linh

  Đảng bộ xã Đồng Tiến phấn đấu trở thành đô thị loại V vào năm 2030
  Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới
