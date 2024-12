Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua Ủy ban MTTQ các cấp huyện Quảng Xương đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thông qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”.

Phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu ở thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh (Quảng Xương) đang tạo ra những con đường khang trang, hiện đại.

Xác định XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên sốt của địa phương, thời gian qua Ủy ban MTTQ các cấp huyện Quảng Xương đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM đến các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình trong XDNTM. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào của các đoàn thể chính trị, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”... Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua đã tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò tự quản của Nhân dân trong việc đóng góp nguồn lực để XDNTM.

Cùng với tuyên truyền và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ huyện Quảng Xương đã tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, đem lại hiệu quả thiết thực, tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng trong Nhân dân được nâng lên. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã được Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia. Trong đó, các mô hình do MTTQ huyện chủ trì có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư như mô hình “thắp sáng đường quê”, "Camera an ninh ở các khu dân cư”. Đến nay, trên địa bàn huyện Quảng Xương có 97% tuyến đường có hệ thống điện chiếu sáng, trong đó có gần 60% đạt tiêu chí chiếu sáng hiện đại theo hướng đô thị; 26/26 xã, thị trấn có mô hình camera an ninh, với trên 3.000 mắt camera trị giá gần 3 tỷ đồng. Cùng với đó, phong trào toàn dân tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, cơ quan, đơn vị theo định kỳ như “Ngày thứ 6 hàng tuần”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; ra quân hưởng ứng ngày cao điểm chung sức XDNTM, đô thị văn minh... được duy trì và phát huy hiệu quả tích cực.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, Ủy ban MTTQ huyện đã cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” với các tiêu chí cụ thể. Phong trào chung sức XDNTM, đô thị văn minh được triển khai hiệu quả bằng việc phát huy được tính tích cực và sự đồng thuận trong Nhân dân. Đến nay, ủy ban MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân hiến gần 30.000m2 đất và tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; đóng góp hàng trăm ngàn ngày công, góp phần tích cực vào Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn huyện. Những việc làm cụ thể trên đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho các vùng nông thôn trên địa bàn huyện theo hướng văn minh, hiện đại. Đến nay, toàn huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 76 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng được huyện triển khai thực hiện có hiệu quả với 37 sản phẩm OCOP, trong đó có 5 sản phẩm được xếp hạng 4 sao.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quảng Xương Nguyễn Hoài Nam, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Quảng Xương sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục xây dựng các mô hình tự quản, đảm nhận các phần việc cụ thể để phát huy sức mạnh của Nhân dân chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, đô thị văn minh, nhất là việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bài và ảnh: Công Quang