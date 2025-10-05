Đoàn đại biểu Lào tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Sáng 5/10, đồng chí Darany Phommavongsa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào cùng các nghệ sỹ Lào đã đến tham quan tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh - một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng bậc nhất của xứ Thanh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Đồng chí Darany Phommavongsa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào cùng các đại biểu tham quan tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa giới thiệu khái quát về giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và cảnh quan của di tích.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Với diện tích rộng khoảng 200ha, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh gồm nhiều hạng mục công trình kiến trúc phục vụ chức năng tín ngưỡng, tri ân tổ tiên nhà Lê, là nơi an nghỉ của các vua và hoàng hậu nhà Hậu Lê, cùng hệ thống cảnh quan, tạo sự hài hòa trong một không gian kiến trúc gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Đồng chí Darany Phommavongsa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào dâng hương tại Khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Đỗ Quang Trọng cũng trân trọng cảm ơn tình cảm của mà đất nước Lào đã dành cho Việt Nam; đồng thời, mong muốn qua chuyến tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ góp phần lan tỏa giá trị của di sản đến đông đảo bạn bè, du khách trên đất nước Lào, và góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” của 2 nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Đỗ Quang Trọng, Phó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tặng quà của Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh cho đồng chí Darany Phommavongsa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào.

Kết thúc buổi tham quan, các đại biểu bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được trực tiếp về thăm nơi lưu giữ những giá trị di sản văn hóa quý báu của triều đại Hậu Lê. Đồng thời, các đại biểu mong muốn Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và tôn tạo một cách bền vững, phát huy trọn vẹn giá trị lịch sử, góp phần đưa di tích trở thành điểm đến văn hóa – lịch sử hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Nguyễn Đạt