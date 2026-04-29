Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2

Sáng 29/4, Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) phối hợp với lực lượng PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH T.S.E và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Tham dự và quan sát buổi diễn tập có đại diện: Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND và Công an phường Nghi Sơn, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh và các lực lượng của NS2PC .

Phát biểu khai mạc diễn tập, ông Lê Hoàng Long, Phó Giám đốc An toàn và Chất lượng NS2PC cho biết: "Diễn tập ứng phó sự cố là hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức và rèn luyện kỹ năng cho lực lượng PCCC và ứng phó sự cố của Nhà máy. Chúng tôi đặt mục tiêu là bảo đảm khả năng phản ứng nhanh, xử lý hiệu quả các tình huống bất ngờ, góp phần duy trì vận hành an toàn, ổn định”.

Tình huống giả định đặt ra: Do không tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn trong quá trình bơm nhập amoniac, đường ống mềm bị tuột khỏi khớp nối, khiến hóa chất rò rỉ và phát tán nhanh ra môi trường. Đám khí lan rộng khắp khu vực nhà máy và vùng lân cận, gây ngạt cho một phụ xe bồn và hai nhân viên làm việc gần đó.

Trước diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng tại chỗ, NS2PC đã kích hoạt phương án khẩn cấp, huy động sự phối hợp của các lực lượng bên ngoài để khoanh vùng, xử lý sự cố và tổ chức cứu nạn.

Giám sát trực tiếp buổi diễn tập, ông Michael W. Savidge, Phó Tổng Giám đốc NS2PC kiêm Giám đốc Nhà máy, đánh giá cao sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị tham gia. “Diễn tập đã đạt được mục tiêu đề ra, thể hiện tính chuyên nghiệp và sự phối hợp tốt của các bên tham gia trong công tác ứng phó sự cố”, ông Michael W. Savidge nhận định.

Phát biểu sau diễn tập, thượng tá Đào Đức Quý, Phó trưởng Phòng PCCC & CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Công tác chỉ huy, điều hành được thực hiện thống nhất, linh hoạt, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tình huống giả định. Trong thực tế, các sự cố có thể phức tạp và khó lường hơn nhiều. Vì vậy, việc diễn tập định kỳ là hết sức cần thiết để bổ sung kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra".

Buổi diễn tập không chỉ giúp hoàn thiện quy trình phối hợp giữa các lực lượng mà còn khẳng định sự chủ động của NS2PC trong công tác phòng ngừa, ứng phó rủi ro, hướng tới mục tiêu vận hành nhà máy an toàn, bền vững.

Đi vào vận hành thương mại năm 2022, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 hiện phát lên lưới điện quốc gia khoảng 7,8 tỷ kWh điện mỗi năm, đóng góp quan trọng vào an ninh năng lượng khu vực và cả nước. Cùng với chủ động xây dựng phương án vận hành, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư dự phòng, công tác diễn tập ứng phó sự cố là một trong những giải pháp tăng cường kiểm soát kỹ thuật nhằm bảo đảm độ tin cậy của hệ thống điện; bảo đảm cung ứng điện theo kế hoạch điều độ của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), đặc biệt là cao điểm mùa khô hiện nay.

Xuân Văn (CTV)