Điền Lư thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới

Đến thôn Điền Lư, trên những tuyến đường bê tông sạch đẹp, hai bên trục chính rực rỡ sắc hoa tường vi, có thể cảm nhận rõ diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Ông Nguyễn Văn Tình, Trưởng thôn Điền Lư cho biết: “Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đến nay thôn đã có 1,3km đường trục chính được thảm nhựa, 100% các tuyến đường còn lại được bê tông hóa. Hệ thống đường giao thông cơ bản đáp ứng yêu cầu với mặt đường trục chính rộng từ 4,5 - 5m, đường ngõ xóm rộng từ 3 - 3,5m.

Một góc đường trục chính thôn Điền Lư, xã Điền Lư.

Tuy nhiên, một số tuyến được đầu tư từ nhiều năm trước đã xuống cấp, mặt đường bong tróc, xuất hiện ổ gà, điển hình là đoạn từ cổng làng đến trường mầm non dài khoảng 500m cần được sửa chữa. Để hoàn thành tiêu chí giao thông theo chuẩn mới, bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí, thôn rất mong được cấp trên quan tâm hỗ trợ nguồn lực để nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông”.

Tại tuyến đường qua các thôn Kéo, Cò Lượn, Trúc và Cun Láo (dài 4,5km), nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Lê Bá Trưng, Chỉ huy công trường Công ty CP Xây dựng Châu Phát, cho biết sau hơn 3 tháng thi công, đơn vị đã hoàn thành hệ thống rãnh thoát nước, lắp đặt 8/16 cống qua đường, đắp nền đường được 1,4km, đạt khoảng 40% khối lượng. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình cho UBND xã Điền Lư vào tháng 12/2026 theo kế hoạch.

Chứng kiến tuyến đường đang được khẩn trương thi công, bà Vi Thị Hoa, ở thôn Cun Láo, chia sẻ: “Đoạn đường qua thôn dài khoảng 700m, trước đây xuống cấp, nhiều ổ gà nên việc đi lại rất khó khăn. Nay được Nhà nước đầu tư nâng cấp, người dân rất phấn khởi và mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành, tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn hơn”.

Xã Điền Lư được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã: Điền Lư, Ái Thượng và xã Điền Trung. Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2029 xã đạt chuẩn NTM, Điền Lư đặc biệt chú trọng tiêu chí giao thông, coi đây là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Điền Lư cho biết: "Hệ thống giao thông trên địa bàn xã có tổng chiều dài 127,86km, bao gồm đường xã, đường thôn và Quốc lộ 217, Đường tỉnh 523B chạy qua địa bàn. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, đồng thời, đóng góp ngày công, kinh phí làm đường. Đến nay, hệ thống đường giao thông thuộc xã quản lý có 98% đã được bê tông hóa, nhựa hóa, giúp người dân đi lại, giao thương hàng hóa được nhanh chóng".

Tuy nhiên, hiện có nhiều tuyến giao thông liên xã, liên thôn ở một số khu vực chưa đảm bảo về chiều rộng mặt đường và bị xuống cấp cần được sửa chữa. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã còn 1,5km đang là đường đất nằm rải rác ở các ngõ xóm. Vì vậy, để đạt tiêu chí giao thông trong XDNTM, ông Huy cho biết, xã đã ban hành nghị quyết “Về huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030”.

Trên tinh thần đó, bên cạnh việc triển khai 2 dự án giao thông gồm: sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ thôn Sông Mã đi các thôn Võ, Riềng, Điền Tiến, Bái Tôm và tuyến đường từ thôn Kéo qua các thôn Cò Lượn, Trúc đến thôn Cun Láo, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông. Trọng tâm là các tuyến đường liên xã, liên thôn và đường trong khu dân cư. Cùng với nguồn vốn ngân sách, xã sẽ huy động thêm các nguồn lực từ cộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông sau khi có mặt bằng sạch. Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo tiêu chí NTM, tạo nền tảng để địa phương phấn đấu đạt chuẩn xã NTM vào năm 2029.

Bài và ảnh: Minh Lý