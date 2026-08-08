Phát huy sức mạnh đại đoàn kết ở xã Vạn Lộc

Bằng nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn, Ủy ban MTTQ xã Vạn Lộc đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện hiệu quả các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua tại địa phương. Từ đó, góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn ở thôn Kiến Long, xã Vạn Lộc.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thôn Kiến Long, đó là những tuyến đường được mở rộng, khang trang, rộng rãi cùng hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân. Bà Trần Thị Loan, trưởng ban công tác mặt trận thôn Kiến Long, cho biết: "Để thực hiện hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, ban công tác mặt trận thôn cùng với các thành viên luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đến từng đoàn viên, hội viên thực hiện chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, thường xuyên bám sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

5 năm qua, người dân thôn Kiến Long đã tự nguyện hiến gần 4.000m2 đất để mở rộng tuyến đường từ 3,5m lên 5m, thậm chí có những đoạn đường 6m. Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa; hệ thống rãnh thoát nước đều có nắp đậy. Nhiều gia đình còn trồng hoa, cây cảnh dọc hai bên đường. Vào những ngày cuối tuần, mọi người dân đều quét dọn đường làng, ngõ xóm, tạo nên cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và xã hội hóa trong Nhân dân, nhiều hạng mục công trình đã được đầu tư, xây dựng như nhà văn hóa thôn; khuôn viên ao, nghè, xây dựng đường hoa... tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ xã Vạn Lộc đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, ban công tác mặt trận các thôn và các ngành chức năng triển khai thực hiện hiệu quả phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. MTTQ xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân toàn xã đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các CVĐ, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của từng tổ chức, qua đó tạo nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Nổi bật, 6 tháng đầu năm 2026, hội phụ nữ xã gắn 22 biển mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, bàn giao 10 nhà xanh, cắm 7 biển giữ gìn môi trường tại các tuyến đường do phụ nữ tự quản. Hội cựu chiến binh duy trì, nhân rộng các mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, đảm nhận tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường. Hội nông dân duy trì bảo vệ môi trường trên các tuyến mương. Đoàn thanh niên duy trì phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, hàng tuần tổ chức ra quân tổng vệ sinh tuyến đê biển, thu hút hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia...

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội được Ủy ban MTTQ xã thực hiện hiệu quả. Từ khi chính quyền mới vận hành đến nay, xã đã hỗ trợ xây dựng mới 47 căn nhà và sửa chữa 9 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và các hộ khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ xã đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt gần 1,2 tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất, khám chữa bệnh, trao quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt... Những hoạt động này tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bài và ảnh: Trung Hiếu