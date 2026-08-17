Lan tỏa phong trào xây dựng khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”

Từ sự đồng thuận, chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân, phong trào xây dựng khu dân cư (KDC) “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” đang làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh, nhân lên những miền quê đáng sống.

Hội viên phụ nữ thôn Yên Ninh, xã Nga Sơn chăm sóc hàng rào xanh.

Về xã Nga Sơn hôm nay, không còn những con đường mờ tối nhỏ hẹp mà thay vào đó là những tuyến bê tông phong quang, rộng rãi; hai bên đường được phủ sắc xanh của cây chuỗi ngọc và màu hoa rực rỡ. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ chính những bàn tay tảo tần, kiên trì của những người phụ nữ và nền nếp của mỗi người dân địa phương. Dưới sự chủ trì và đồng hành của Hội LHPN xã Nga Sơn, mỗi hội viên đã trở thành một hạt nhân lan tỏa tình yêu xóm làng. Bà Mai Thị Nguyệt, thôn Yên Ninh, cho biết: “Việc giữ gìn sạch nhà, sạch ngõ đã trở thành việc làm hàng ngày của người dân trong thôn. Vào ngày cuối tuần bà con đều tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, hình thành thói quen thường xuyên, để xây dựng KDC ngày càng văn minh, đáng sống”.

Đến nay, tại 21/21 thôn của xã Nga Sơn, phong trào dọn vệ sinh, phân loại rác thải ngay tại nhà được người dân, nhất là các chị em thực hiện khá hiệu quả. Cứ mỗi sáng thứ 7, tiếng chổi quét đường lại vang lên rộn rã khắp các thôn, xóm. Trên những đoạn đường do hội phụ nữ tự quản, các dải hoa mười giờ, hoa chiều tím được tỉ mẩn chăm sóc, phủ xanh những vạt cỏ dại ngày nào. Bà Mai Mai Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Nga Sơn, cho biết: “Thực hiện chủ trương của xã, Hội LHPN xã đã triển khai đến các chi hội đẩy mạnh thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”, “xây dựng vườn sạch, nhà đẹp hàng rào xanh”; duy trì hoạt động “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, vận động hội viên tổ chức ra quân quét dọn vệ sinh môi trường; thực hiện phân loại rác tại nguồn; xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu".

Quyết tâm “về đích” xã NTM năm 2026, xã Hồ Vương đã lấy KDC làm địa bàn, cơ sở để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ XDNTM. Trong đó, phong trào xây dựng KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn là trọng tâm để kiến tạo diện mạo nông thôn. Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các địa phương tập trung chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, cảnh quan KDC; đồng thời phát động phong trào thi đua giữa các KDC, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trong Nhân dân. Ông Mai Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Vương, cho biết: “Trong triển khai thực hiện XDNTM, phong trào xây dựng KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn đã lan tỏa và trở thành một trong những điểm mấu chốt để tạo nên hình hài xã NTM. Nhờ thực hiện có hiệu quả phong trào nên trên địa bàn xã đã có nhiều hộ dân hiến đất làm đường giao thông và các công trình công cộng. Hệ thống đường thôn, xóm được đầu tư, nâng cấp đảm bảo tiêu chí NTM, 100% tuyến đường giao thông đều có điện thắp sáng; toàn xã có hàng chục km hàng rào xanh dọc các tuyến đường; hàng nghìn hộ đạt mô hình nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh...”.

Thực hiện chủ trương XDNTM và thôn NTM kiểu mẫu, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể (hội LHPN, đoàn thanh niên, hội nông dân) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát động và chỉ đạo triển khai sâu rộng mô hình xây dựng KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Theo thống kê, đến nay, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và nhân rộng hơn 40 mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công; huy động nguồn lực tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi... Tại nhiều địa phương trong tỉnh, không gian sống đã có sự thay đổi đáng kể; công tác vệ sinh môi trường nông thôn được đảm bảo, hệ thống giao thông thuận tiện, người dân nâng cao ý thức đảm bảo vệ sinh môi trường. Dù đã đạt các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, song các KDC xác định cần phải duy trì thường xuyên để giữ gìn và nâng cao các tiêu chí. Đồng thời, tăng cường nhân rộng các mô hình, điển hình trong cộng đồng góp phần lan tỏa phong trào và tạo diện mạo NTM, đô thị khang trang, sạch đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Lê Hòa