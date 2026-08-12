Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Từ những con đường được mở rộng bằng sự đồng thuận của người dân đến những mô hình sản xuất hiệu quả, sản phẩm OCOP ngày càng được nâng tầm, các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tổ chức hội viên tham gia XDNTM.

Hội viên HND xã Trung Chính chỉnh trang đường làng, ngõ xóm theo mô hình “Cổng làng sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Tại xã Trung Chính, HND xã đã vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông trong thôn, xóm; tham gia xây dựng, sửa chữa các công trình phục vụ cộng đồng. Từ năm 2025 đến nay, Nhân dân trong xã đã hiến gần 500m2 đất phục vụ xây dựng hạ tầng; nhiều hội viên nông dân gương mẫu đi đầu trong hiến đất, góp tiền, ngày công lao động. HND xã còn chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cũng trở thành hướng đi hiệu quả để phát huy lợi thế địa phương. Trên địa bàn xã hiện có 6 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, gồm: Chậu cói Tân Thọ, đĩa cói Tân Thọ, sọt cói Tân Thọ, túi xách Bảo Hường, thịt sạch Xuân Hiếu và nem chua Liên Thu. Các sản phẩm góp phần tạo việc làm, nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời gìn giữ nghề truyền thống và bản sắc địa phương.

Các cấp HND trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong XDNTM, đô thị văn minh. Hội viên nông dân toàn tỉnh đã hiến 16.048m2 đất, tham gia hỗ trợ tu sửa 12 công trình phúc lợi xã hội, cải tạo, chăm sóc 563km đường làng, ngõ xóm và kênh mương... Nhiều mô hình thiết thực được duy trì, nhân rộng, như: “Cổng làng sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Sạch làng - tốt ruộng”, “Vườn mẫu nông dân”, “Đường cờ Tổ quốc”, “Tuyến đường không rác thải”... Những việc làm cụ thể của cán bộ, hội viên nông dân đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về diện mạo nông thôn.

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh, cho biết: “Bước vào giai đoạn mới, XDNTM đặt ra yêu cầu cao hơn, không chỉ dừng ở hoàn thành các tiêu chí mà phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế nông thôn bền vững, xây dựng môi trường sinh thái, bảo tồn bản sắc văn hóa và hình thành những miền quê văn minh, hiện đại, đáng sống”.

Những con đường được mở rộng bằng sự đồng thuận, những khu dân cư được chỉnh trang bằng bàn tay người dân đến những sản phẩm nông nghiệp được nâng tầm. Khi nông dân được phát huy vai trò chủ thể sẽ tạo được sức mạnh nội sinh và nền tảng phát triển bền vững. Trong giai đoạn mới, HND các cấp tiếp tục là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên, nông dân; tổ chức, vận động nông dân phát huy nội lực, đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư sản xuất, chung sức xây dựng quê hương. Qua đó góp phần xây dựng các vùng quê nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, để mỗi miền quê thực sự trở thành nơi đáng sống.

Bài và ảnh: Lương Khánh