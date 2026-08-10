Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ở xã Quảng Yên

Về thôn Phú Ninh, xã Quảng Yên, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là hệ thống đường giao thông nông thôn được mở rộng, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp cùng hệ thống đèn chiếu sáng và camera an ninh được lắp đặt đồng bộ. Sự khang trang này không chỉ phản ánh đổi thay ở khu dân cư mà còn thể hiện ý thức, tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn ở thôn Phú Ninh, xã Quảng Yên.

Trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Ninh, Trịnh Thị Thanh cho biết: “Thôn có 516 hộ với 2.565 nhân khẩu. Để thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia những công việc cụ thể, như chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng. Mọi công việc trước khi thực hiện đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ trong Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, vì vậy tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư”.

Hơn 2 năm qua, người dân thôn Phú Ninh đã tự nguyện hiến gần 3.000m2 đất để mở rộng các tuyến đường giao thông từ 2,5m lên 4,5m, có nhiều tuyến được mở rộng lên 6m. Đến nay, 95% các tuyến đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 9km đường điện chiếu sáng được lắp đặt cùng với hệ thống camera an ninh. Người dân cũng duy trì “Ngày chủ nhật xanh”, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Yên Nguyễn Văn Đình, cho biết: “Để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ xã Quảng Yên và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã”.

Nổi bật, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” tiếp tục triển khai hiệu quả với nhiều mô hình thiết thực được duy trì và nhân rộng trong cộng đồng dân cư, như: “Ngày Chủ nhật xanh”, “Đoạn đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tổ hòa giải”, “Tổ an ninh Nhân dân”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền lồng ghép về chuyển đổi số, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, thu hút trên 2.500 lượt người tham gia, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được MTTQ xã phối hợp triển khai thiết thực, gắn với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP và hàng nông sản địa phương. Hiện, xã có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, đó là bánh nhãn Lâm Phương, nem chua Hiền Quyết, bún khô Thiên Phú. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam, hỗ trợ sự phát triển kinh tế tại địa phương.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã còn thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong cộng đồng. Các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thanh niên khởi nghiệp - lập nghiệp”, “Thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”... tiếp tục được duy trì và triển khai hiệu quả. Phong trào tự quản ở khu dân cư ngày càng đi vào nền nếp với 24 tổ hòa giải và 72 hòa giải viên hoạt động thường xuyên, góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, phát huy 16 mô hình “Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy”, 22 điểm chữa cháy công cộng, 4 mô hình “Camera an ninh”, 20 mô hình "Thắp sáng đường quê”; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân...

Từ việc thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua tại xã Quảng Yên đã và đang góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương ngày càng đổi mới. Đó không chỉ là thành quả của hôm nay mà còn là nền tảng quan trọng để xã tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của quê hương trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Trung Hiếu