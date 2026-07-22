Góp sức xây dựng môi trường NTM bền vững tại Đồng Lương

Những ngày cuối tuần, trên nhiều tuyến đường của xã Đồng Lương, cán bộ, hội viên các đoàn thể và người dân lại đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh, trồng hoa, chỉnh trang cảnh quan. Không còn là hoạt động mang tính phong trào, bảo vệ môi trường đã trở thành việc làm thường xuyên, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Ra mắt tổ tự quản vệ sinh môi trường tại thôn Tân Thủy, xã Đồng Lương.

Để phong trào đi vào chiều sâu, xã Đồng Lương giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể. Đoàn thanh niên đảm nhận các tuyến đường thanh niên tự quản; hội nông dân, hội LHPN và hội cựu chiến binh phụ trách các tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Đến nay, hàng chục tuyến đường trên địa bàn đã được các đoàn thể nhận quản lý, duy trì thường xuyên việc chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tại thôn Cốc Mốc, phong trào xây dựng hàng rào xanh đang tạo dấu ấn rõ nét. Dọc tuyến đường 15A và nhiều tuyến đường nội thôn, hàng nghìn mét cây râm bụt được người dân đồng loạt trồng mới. Từ năm 2025 đến nay, thôn đã hoàn thành hơn 2km hàng rào xanh và tiếp tục phấn đấu trồng thêm khoảng 1km. Cùng với Cốc Mốc, thôn Quắc Quên cũng huy động đông đảo người dân tham gia trồng cây, vệ sinh đường làng, góp phần lan tỏa phong trào xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp đến từng khu dân cư.

Không chỉ chú trọng cải tạo cảnh quan, nhiều mô hình tự quản về bảo vệ môi trường cũng được triển khai hiệu quả. Tại thôn Tân Thủy, Hội Nông dân xã phối hợp với chi bộ và ban công tác mặt trận thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường gồm 16 thành viên. Tổ thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh khu dân cư, tổ chức thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường. Mô hình đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo vệ môi trường, từng bước hình thành nếp sống văn minh ngay từ khu dân cư.

Ở thôn Tân Sơn, việc khơi thông, nạo vét hệ thống rãnh thoát nước được duy trì định kỳ. Những tuyến mương trước đây thường xuyên bị bồi lấp nay được vệ sinh sạch sẽ, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm nguy cơ ngập úng và cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

Ngoài việc phát huy vai trò của cộng đồng, Đồng Lương cũng tăng cường kiểm soát công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn. Mới đây, lãnh đạo UBND xã cùng các phòng chuyên môn và Công an xã đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Argi-Vina. Qua kiểm tra, doanh nghiệp cho biết hiện duy trì tổng đàn lợn khoảng 15 nghìn con, tương đương khoảng 25% công suất được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý mùi bằng công nghệ cao, kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh và men sinh học nhằm giảm thiểu mùi phát sinh trong quá trình chăn nuôi.

Địa phương yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý môi trường; chủ động kiểm soát mùi trong mùa nắng nóng; nghiên cứu lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động và thường xuyên phối hợp với chính quyền theo dõi tình hình thực tế. Đồng Lương xác định phát triển sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân.

Từ những việc làm thiết thực như trồng cây, chăm sóc các tuyến đường, giữ gìn vệ sinh khu dân cư đến tăng cường kiểm soát môi trường trong hoạt động sản xuất, Đồng Lương đang từng bước xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Quan trọng hơn, ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Khi mỗi người dân tự giác giữ gìn vệ sinh nơi ở, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, tiêu chí môi trường trong XDNTM sẽ được duy trì bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bà Lê Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Lương, cho biết: “MTTQ xã tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để mỗi cán bộ, hội viên và người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả như hàng rào xanh, tuyến đường tự quản, tổ tự quản vệ sinh môi trường. Cùng với đó, tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đồng Lương ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững”.

Bài và ảnh: Trường Giang