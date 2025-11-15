Điểm đến hấp dẫn bên dòng sông Chu

Du lịch Thanh Hóa luôn có sức hút đặc biệt đối với du khách trong nước và quốc tế bởi sở hữu nhiều tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc. Những điểm đến bên dòng sông Chu như Khu di tích Lam Kinh, Khu du lịch cộng đồng bản Mạ đã góp phần làm nên điều đó.

Du khách tham quan tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Nếu du khách là người thích được trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, khám phá, tìm hiểu văn hóa đặc sắc, thì hãy đến với Khu du lịch bản Mạ (xã Thường Xuân) - điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng ở xứ Thanh nằm bên hữu sông Chu nhờ vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, cùng bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái vô cùng đặc sắc như nhà sàn truyền thống, các phong tục, tập quán, làn điệu dân ca, dân vũ, các món ăn ẩm thực...

Ông Vi Văn Ngọ - một trong những người tiên phong làm du lịch cộng đồng ở bản Mạ cho biết: "Ngay từ khi bản Mạ manh nha phát triển du lịch cộng đồng, gia đình tôi đã chủ động vay vốn đầu tư để xây dựng nhà sàn truyền thống phục vụ du khách. Đến nay, chúng tôi đã đầu tư xây dựng các phòng riêng lẻ và phòng cộng đồng có sức chứa hàng trăm du khách. Toàn bộ vật dụng như bàn, ghế uống nước chúng tôi cũng thiết kế bằng tre nứa gần gũi với thiên nhiên. Cùng với đó, nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách chúng tôi còn tích cực phát triển các hoạt động du lịch tham quan, trải nghiệm. Bởi vậy, khi đến với bản Mạ, du khách sẽ được đắm mình trong vẻ đẹp xanh mát của thiên nhiên, được đạp xe dạo quanh bản, hòa nhịp cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương, trải nghiệm các hoạt động trồng lúa, dệt thổ cẩm, nấu ăn... Tối đến, trong không gian văn hóa truyền thống, người dân và du khách nổi lửa để “khặp” cho nhau nghe lời hát, lời mời, lời chào từ thuở cha ông, rồi khua luống, đánh cồng chiêng, múa hát quanh đống lửa bập bùng".

Rời bản Mạ, du khách đến với Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh nằm bên tả sông Chu. Với bề dày lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên, nhiều năm nay Lam Kinh luôn là một trong những điểm đến văn hóa - tâm linh hấp dẫn bậc nhất xứ Thanh. Về với Lam Kinh, du khách sẽ được tìm hiểu về vùng đất thiêng “địa linh nhân kiệt”, quê hương của người Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh, cũng là nơi an nghỉ vĩnh hằng của các vua, thái hoàng, thái hậu triều Lê.

Vào thăm khu di tích, du khách sẽ đi qua cây cầu đá hình cánh cung bắc qua sông Ngọc dẫn để vào khu trung tâm chính điện Lam Kinh. Tòa chính điện được phục dựng và hoàn thành vào năm 2017, chính thức mở cửa đón khách tham quan vào đầu năm 2022. Đây là công trình điêu khắc gỗ sử dụng tới hơn 2.000m3 gỗ lim, được làm bởi hàng chục thợ lành nghề. Hệ thống hoa văn kiến trúc cột, mái, bình phong, vật dụng bên trong chính điện không chỉ cho thấy sự kỳ công, khéo léo của người thợ, mà còn phản ánh chân thực vẻ đẹp kiến trúc cung đình thời Lê.

Sau khi tham quan chính điện, du khách có thể đến dâng hương tại các tòa Thái miếu. Không gian các tòa Thái miếu được bài trí trang nghiêm, linh thiêng với dáng hình cánh cung ôm lấy chính điện. Mái điện được lợp ngói mũi hài truyền thống. Đây là nơi thờ các vua, thái hậu nhà Hậu Lê quanh năm nghi ngút khói hương.

Ngoài ra, khi đến Lam Kinh du khách còn được nghe nhiều câu chuyện huyền bí, đó là chuyện cây lim hiến thân, cây ổi cười... Những năm qua, Ban Quản lý Khu di tích luôn chú trọng đến việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch tại đây như du lịch tâm linh, du lịch xanh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhất là vào các dịp lễ hội Lam Kinh, tết... Nhờ đó, Lam Kinh luôn thu hút được đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Để những điểm đến bên bờ sông Chu nói riêng, du lịch Thanh Hóa nói chung ngày càng thu hút du khách, những năm qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương mở rộng không gian du lịch, phát triển thêm các tour, tuyến; chú trọng khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Đồng thời, chú trọng đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường du lịch, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng chủ động cải tạo, nâng cấp theo hướng mở rộng quy mô và chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực đón khách theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại. Từ đó, góp phần định vị được hình ảnh du lịch Thanh Hóa thân thiện, hài hòa, giàu sức hút đối với khách du lịch ở cả trong nước và quốc tế.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt