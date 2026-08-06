Nguy cơ giá lương thực toàn cầu tăng mạnh do xung đột và biến đổi khí hậu

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo thế giới có thể phải đối mặt với một đợt tăng giá lương thực mới trong những tháng tới do tác động cộng hưởng từ các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông, cùng với ảnh hưởng ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Kinh tế trưởng của FAO Maximo Torero. Ảnh: QNA.

Phát biểu tại Rome ngày 5/8, Kinh tế trưởng của FAO Maximo Torero nhận định thế giới đang đứng trước nguy cơ bước vào một chu kỳ lạm phát giá lương thực mới khi xung đột tại Ukraine và Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn chuỗi cung ứng, trong khi hiện tượng El Nino được dự báo diễn biến mạnh hơn, làm gia tăng áp lực đối với sản xuất nông nghiệp toàn cầu.

Theo ông Torero, giá các mặt hàng nông sản cơ bản nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới và giá lương thực bán lẻ có thể bắt đầu tăng rõ rệt vào cuối năm 2026, trước khi tiếp tục chịu áp lực trong năm 2027.

Quan chức FAO cho rằng sự kết hợp giữa xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và các hiện tượng thời tiết cực đoan đang tạo nên một xu hướng đáng lo ngại, đe dọa an ninh lương thực toàn cầu và làm gia tăng nguy cơ mất ổn định đối với các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực.

Theo phân tích của FAO, việc gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz có thể tác động sâu rộng đến toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp. Giá dầu Brent tăng sẽ làm tăng chi phí bơm tưới, chế biến, đóng gói và vận chuyển nông sản, trong khi khí tự nhiên - nguyên liệu quan trọng để sản xuất phân bón cũng chịu sức ép về nguồn cung.

Hiện tượng El Nino năm nay được dự báo có cường độ mạnh, có thể làm thay đổi đáng kể quy luật lượng mưa tại nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm. Ảnh: QNA.

FAO cũng cảnh báo hiện tượng El Nino năm nay được dự báo có cường độ mạnh, có thể làm thay đổi đáng kể quy luật lượng mưa tại nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng mà còn có nguy cơ đẩy hàng chục triệu người vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Các chuyên gia cho rằng việc bảo đảm lưu thông thương mại, duy trì nguồn cung năng lượng ổn định và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ là những yếu tố then chốt nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng giá lương thực mới trên phạm vi toàn cầu.

Vân Bình

Nguồn: Qatar news agency.