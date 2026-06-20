Dịch Ebola tại CHDC Congo đang diễn biến nghiêm trọng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 19/6 cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang diễn biến nghiêm trọng và lây lan nhanh, với gần 900 ca mắc và 232 ca tử vong được ghi nhận đến nay.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đến điều trị bệnh nhân mắc virus Ebola tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: TRT

Bà Marie-Roseline Belizaire, người đứng đầu bộ phận khẩn cấp của WHO tại châu Phi cho biết, đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo vẫn “rất nghiêm trọng” và đang lan rộng với tốc độ nhanh. Theo bà, WHO cùng các đối tác đã nâng số giường điều trị Ebola lên hơn 500, triển khai 115 chuyên gia y tế và cung cấp hơn 110 tấn hàng viện trợ khẩn cấp nhằm tăng cường xét nghiệm, truy vết người tiếp xúc và hỗ trợ công tác ứng phó. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân vẫn đến cơ sở y tế muộn sau khi tự điều trị hoặc tìm đến các thầy lang truyền thống, làm gia tăng nguy cơ lây lan. Bà cũng cảnh báo một số chuỗi lây nhiễm có thể vẫn đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của lực lượng ứng phó, đặc biệt tại các cộng đồng phải di dời do xung đột và bất ổn.

Được biết, đợt bùng phát hiện nay do chủng virus Ebola Bundibugyo hiếm gặp gây ra. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt cho chủng virus này.

Các nhân viên Hội Chữ thập đỏ chốt cất bệnh nhân chết vì virus Ebola tại nghĩa trang Nyamurongo ở thị trấn Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 10/6/2026. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi (Africa CDC) cho biết, số ca mắc Ebola đã tăng 38% chỉ trong một tuần và hiện xuất hiện tại 32 khu vực y tế ở miền Đông CHDC Congo. Cơ quan này cảnh báo quy mô đợt dịch hiện lớn gấp ba lần đợt bùng phát Ebola tại Uganda năm 2000 ở cùng giai đoạn, đồng thời cho rằng số ca mắc thực tế có thể cao hơn thống kê hiện nay.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các nhà khoa học đang khẩn trương phát triển các liệu pháp điều trị thử nghiệm, trong đó có phương pháp sử dụng kháng thể đơn dòng nhằm ứng phó với chủng Ebola Bundibugyo.

Hiện đã có 74 bệnh nhân tại miền Đông CHDC Congo và Uganda được xác nhận hồi phục sau khi nhiễm virus.

Minh Phương