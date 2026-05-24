Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh phòng chống bệnh do virus Ebola

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân để phát hiện các ca nhiễm virus Ebola tại Goma, Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) ban hành công văn hỏa tốc gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y tế các bộ, ngành; sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phòng chống bệnh do vi rút Ebola trước nguy cơ bệnh lây lan.

Theo Bộ Y tế, bệnh do virus Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính và đặc biệt nguy hiểm ở người, thường biểu hiện bằng hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, với tỉ lệ tử vong có thể lên tới 90%. Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với máu, mô, dịch cơ thể của động vật hoặc người nhiễm bệnh, cũng như qua các vật dụng bị nhiễm virus như, quần áo, chăn, kim tiêm đã qua sử dụng. Virus Ebola có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp qua da không nguyên vẹn hoặc niêm mạc với máu và các dịch cơ thể như, dịch tiết, phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch của người bệnh.

Ngày 17/5/2026, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố dịch bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Trước nguy cơ bệnh do virus Ebola có thể xâm nhập vào Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị, các đơn vị y tế khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần tăng cường giám sát người bệnh, đặc biệt đối với các trường hợp có tiền sử đến hoặc trở về từ các quốc gia, khu vực đang ghi nhận dịch trong vòng 21 ngày. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm quy trình phòng hộ, sàng lọc, phân loại và cách ly nghiêm ngặt đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh do virus Ebola tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Các đơn vị được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới, chủ động truyền thông để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tránh gây hoang mang trong cộng đồng, đồng thời hướng dẫn thực hiện đúng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo.

Các cơ sở khám chữa bệnh cần phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời cách ly, phối hợp với hệ thống y tế dự phòng trong công tác xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát dịch theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Việc rà soát, chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, bảo đảm điều kiện cách ly, năng lực chẩn đoán và điều trị cũng được nhấn mạnh nhằm sẵn sàng tiếp nhận, xử trí các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh./.

Theo TTXVN