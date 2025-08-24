DHL và hàng loạt hãng bưu chính châu Âu tạm dừng gửi bưu kiện sang Mỹ

Hàng loạt công ty bưu chính châu Âu đã tạm dừng hầu hết dịch vụ gửi bưu kiện đến Mỹ do những lo ngại về sự bất ổn, phức tạp và chi phí phát sinh từ các quy định hải quan sắp áp dụng cho hàng nhập khẩu giá trị thấp.

Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cụ thể, DHL, công ty bưu chính và logistics lớn nhất của Đức, vừa thông báo tạm thời ngừng nhận hàng hóa thương mại và một số bưu kiện cá nhân gửi sang Mỹ qua các kênh bưu chính.

DHL đưa ra quyết định trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp vào tháng 7/2025, theo đó bãi bỏ quy định “ngưỡng miễn thuế” lâu nay cho phép các lô hàng trị giá tới 800 USD được miễn thuế nhập khẩu.

Theo khuôn khổ mới có hiệu lực từ ngày 29/8, tất cả hàng nhập khẩu sẽ phải làm thủ tục hải quan và thuế quan. DHL lý giải việc tạm ngừng hoạt động là cần thiết vì nhiều chi tiết quan trọng trong thủ tục hải quan mới vẫn chưa rõ ràng.

Theo DHL, khi chưa có gì đảm bảo việc thông quan thuận lợi thì họ không thể cam kết xử lý bưu kiện một cách tự tin.

Tình trạng bất ổn này đã lan rộng khắp châu Âu. Tính đến nay, doanh nghiệp bưu chính tại hơn một chục quốc gia, bao gồm Pháp, Anh, Italy, Áo, Phần Lan, Thụy Điển, Latvia, Croatia, Slovenia và Bosnia & Herzegovina, đã thông báo tạm ngừng hoặc hạn chế nghiêm ngặt dịch vụ gửi bưu kiện sang Mỹ.

Bưu chính Pháp (La Poste) cho biết sẽ dừng dịch vụ gửi bưu kiện hàng hóa từ ngày 25/8, trừ chuyển phát nhanh, thư từ và quà tặng nhỏ.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác như Royal Mail của Anh, Poste Italiane của Italy và Bưu chính Slovenia lại đặt ra các mốc thời gian sớm hơn để đảm bảo bưu kiện được thông quan trước khi quy định mới có hiệu lực.

Hiệp hội các doanh nghiệp bưu chính châu Âu (PostEurop) cảnh báo rằng nếu không sớm có giải pháp khả thi thì các thành viên có thể buộc phải tạm thời hạn chế hoặc dừng hoàn toàn việc gửi bưu kiện sang Mỹ.

Điểm chung của các doanh nghiệp bưu chính là sự thất vọng vì thiếu thông tin rõ ràng và không đủ thời gian chuẩn bị. La Poste nhận định rằng Cơ quan hải quan Mỹ đã không dành thời gian để tổ chức lại và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để xử lý các thay đổi.

Tương tự, Bưu chính Czech chỉ ra rằng phía Mỹ vẫn chưa làm rõ các thủ tục then chốt, đặc biệt là cách thức thu phí hải quan, quy trình nộp dữ liệu bắt buộc và cơ chế phối hợp với Cơ quan hải quan Mỹ.

Không chỉ vậy, các doanh nghiệp còn lo ngại những bưu kiện đã gửi đi gặp rủi ro vì chúng có thể bị yêu cầu làm thủ tục nộp thuế đầy đủ một cách bất ngờ khi đến nơi sau ngày 29/8, tạo ra sự bất ổn cho cả doanh nghiệp lẫn khách hàng.

Việc các hãng bưu chính đồng loạt ngừng dịch vụ đã tác động sâu sắc đến hệ sinh thái bán lẻ trực tuyến và logistics, khiến hàng loạt doanh nghiệp nhỏ và người bán hàng ở châu Âu, vốn dựa vào dịch vụ bưu chính công giá rẻ, bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo chuyên gia Luigi Daniele thuộc Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Italy Consumerismo No Profit, đây là một trong những hệ quả trực tiếp đầu tiên từ các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Ông cũng cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã đàm phán kém hiệu quả, dẫn đến việc người tiêu dùng và doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng trực tiếp. Các chuyên gia logistics cũng cảnh báo những quy định hải quan mới của Mỹ có thể gây gián đoạn trên diện rộng.

Ông Stephen Dyke, chuyên gia tư vấn tại công ty cung ứng toàn cầu FourKites, phân tích rằng việc bãi bỏ ngưỡng miễn thuế 800 USD sẽ khiến hơn 1,3 tỷ bưu kiện mỗi năm phải chuyển từ kênh thông quan nhanh sang quy trình hải quan đầy đủ.

Ông cũng cảnh báo về nguy cơ quá tải nghiêm trọng tại các cảng biển, sân bay và các công ty môi giới khi mà giờ đây mọi lô hàng thương mại điện tử giá trị thấp đều bắt buộc phải trải qua thủ tục thông quan chính thức./.

Theo TTXVN