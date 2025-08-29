Để khó khăn cũ không còn phải nhắc lại

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Bên cạnh rất nhiều kết quả đáng tự hào, thì vẫn còn đó những nốt trầm lặng lẽ.

Xin được liệt kê một số nội dung trong báo cáo.

Thứ nhất, chất lượng giáo dục còn chênh lệch giữa các vùng, miền; giữa các trường công lập và ngoài công lập. Chất lượng dạy văn hóa, dạy nghề ở một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên chưa bền vững; chất lượng dạy và học ngoại ngữ chưa đáp ứng được so với yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo. Công tác đào tạo ở một số cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục truyền thống, pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân, ý thức tự quản của học sinh, sinh viên ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao.

Thứ hai, cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số đơn vị trường học còn khó khăn, thiếu thốn. Tình trạng thiếu trường lớp ở một số khu đô thị, khu công nghiệp còn nhiều bất cập. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở một số địa phương còn chậm so với yêu cầu.

Những khó khăn rất cần sự chia sẻ ấy có vẻ như đã được xếp vào hàng khó khăn lưu niên. Bởi cách đây 1 năm, trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2024-2025, những vấn đề này đã được chỉ ra.

Khó khăn trong giáo dục là chuyện đương nhiên, và đây cũng không phải là chuyện riêng của giáo dục Thanh Hóa. Nhưng chỉ ra thôi là chưa đủ. Những khó khăn có tính “nút thắt” trong giáo dục phải được tháo gỡ để người học được tiếp cận với giáo dục một cách công bằng và chất lượng dạy học không ngừng được nâng lên, xóa bỏ dần sự mất cân đối. Và một trong những “nút thắt” khiến cho những “nút thắt” của ngành giáo dục chưa thể cởi bỏ được đó là còn có quá nhiều người mặc định rằng, việc dạy học, xây dựng trường lớp là chuyện của ngành giáo dục, và mặc nhiên bỏ qua trách nhiệm của mình.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã nêu quan điểm chỉ đạo rất rõ ràng: Phát triển giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo phát triển, bảo đảm nguồn lực và công bằng trong giáo dục; bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Toàn xã hội có trách nhiệm chăm lo, tham gia đóng góp nguồn lực và giám sát phát triển giáo dục; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục, đào tạo...

Như vậy, sự nghiệp giáo dục đã được hiến định là của toàn xã hội. Giáo dục muốn phát triển được phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đồng hành của các cấp, các ngành, chứ không phải là câu chuyện của riêng nội bộ ngành. Thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra, thì những khó khăn có tính “lưu niên” sẽ không còn phải nhắc lại trong thời gian tới.

Tuệ Minh