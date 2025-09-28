Đẩy mạnh sản xuất đá vật liệu xây dựng

Từ đầu năm đến nay, việc tiêu thụ đá vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc với nhiều loại mặt hàng tăng giá. Đây là tín hiệu vui, cơ hội giúp doanh nghiệp sản xuất đá VLXD trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn cung cho thị trường.

Khai thác đá tại mỏ đá xã Ngọc Liên của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác 11.

Thanh Hóa hiện có 221 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến đá làm VLXD, với tổng trữ lượng được khai thác khoảng 190 triệu m3, tổng công suất khai thác đạt khoảng 8,29 triệu m3/năm. Sau khi được cấp phép khai thác, hầu hết các doanh nghiệp đã huy động nguồn vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cấp dây chuyền khai thác hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ VLXD trên địa bàn.

Công ty TNHH Châu Quý ở xã Tống Sơn được Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép khai thác mỏ từ năm 2016, với thời hạn 30 năm, trữ lượng khai thác cấp phép 114.000m3/năm. Hàng năm, công ty cung ứng khoảng 100.000m3 đá VLXD phục vụ thi công các công trình xây dựng dân dụng trong tỉnh, trong nước. Giám đốc Công ty Lê Văn Thiện cho biết: So với mọi năm, năm 2025 thị trường tiêu thụ đá VLXD thông thường tăng cao. Từ đầu năm đến nay, công ty đã cung ứng ra thị trường khoảng 70.000m3 đá các loại, tăng 10% so với cùng kỳ.

Theo ông Thiện, thường 3 tháng cuối năm là thời điểm của mùa xây dựng nên nhu cầu tiêu thụ VLXD sẽ tăng cao. Đáp ứng nhu cầu này, doanh nghiệp sẽ tập trung nhân lực từ 20 lao động trở lên để đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động từ 10 đến 12 triệu đồng/người/tháng.

Công ty CP đá Phú Thắng, xã Quý Lộc là doanh nghiệp chuyên khai thác, chế biến đá VLXD phục vụ thi công các công trình giao thông, xây dựng dân dụng và xuất khẩu. Hằng năm, đơn vị cung ứng khoảng 80.000m3 đá VLXD thông thường cho thị trường trong nước. Giám đốc Công ty Nguyễn Chí Nam cho biết: Từ đầu năm đến nay công ty cung ứng ra thị trường được 54.000m3, tăng 15% so với cùng kỳ và đạt 67% so với kế hoạch năm. Để đáp ứng nhu cầu VLXD những tháng cuối năm, đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập cho 160 lao động, với mức thu nhập ổn định 12 triệu đồng/người/tháng, đơn vị sẽ đẩy mạnh sản xuất và khai thác đảm bảo công suất như giấy phép đã được cấp.

Hiệp hội đá Thanh Hóa hiện thu hút trên 150 doanh nghiệp tham gia sinh hoạt, mỗi năm sản xuất, cung ứng và đem lại giá trị khoảng 50 triệu USD (đối với đá xuất khẩu) và 2.000 tỷ đồng (đối với đá nội địa). Chủ tịch Hiệp hội đá Thanh Hóa Nguyễn Văn Thọ cho biết: Theo khảo sát cho thấy, thị trường tiêu thụ VLXD có nhiều khởi sắc do nhu cầu xây dựng tăng cao. Đặc biệt, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều dự án giao thông, thủy lợi được khởi công và đẩy nhanh tiến độ, giúp cho việc tiêu thụ VLXD có nhiều thuận lợi. Chỉ tính trong lĩnh vực đá VLXD thông thường, 9 tháng năm 2025 đá sản xuất ra được tiêu thụ tăng 50% so cùng kỳ nên doanh thu của các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá VLXD tăng 30% so với năm 2024.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của tỉnh về đảm bảo nguồn VLXD cho các dự án, tránh tình trạng khan hiếm, tăng giá, Hiệp hội đá Thanh Hóa đã triển khai đến các doanh nghiệp thành viên đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Trên tinh thần đó, các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đảm bảo được các điều kiện để nâng công suất khai thác đã chuẩn bị nhân lực, đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị hiện đại để đẩy mạnh khai thác, chế biến. Đến thời điểm này, đá VLXD thông thường được kiểm soát, đảm bảo nhu cầu xây dựng các dự án, không có tình trạng khan hiếm, hoặc đẩy giá lên cao.

Bài và ảnh: Minh Lý