Xây dựng hạ tầng CCN Liên Hoa để thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Chúng tôi đến thăm công trường thi công Dự án (DA) Cụm công nghiệp (CCN) Liên Hoa, xã Hoa Lộc vào thời điểm cuối năm 2025. Dịp này sức “nóng” ở công trường như càng được tăng thêm từ tinh thần, khí thế thi đua lao động của kỹ sư, công nhân.

Đầu tư xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất, kinh doanh tại CCN Liên Hoa.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc Trịnh Trung Dũng, "Xã tiến hành quy hoạch phát triển các trung tâm, các CCN để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn. Khuyến khích đầu tư theo hướng tập trung vào các DA thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm và đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước. Trong đó, CCN Liên Hoa có tổng diện tích 37,1ha, trên địa bàn có đường giao thông thuận lợi, dân cư tập trung, nguồn lao động dồi dào. Xã đã chủ động tuyên truyền để người dân đồng thuận, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng, sớm triển khai xây dựng hạ tầng CCN".

CCN Liên Hoa được thành lập theo Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh, với mục tiêu giải quyết thêm nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Lam Kinh được lựa chọn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN Liên Hoa với tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng. DA hạ tầng CCN Liên Hoa được khởi công tháng 11/2024.

Trên hiện trường thi công hạ tầng CCN Liên Hoa, chủ đầu tư đã ưu tiên huy động nguồn lực tài chính, xe máy chuyên dùng, tập kết vật liệu, tăng cường đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề gấp rút thi công đồng bộ các hạng mục. Đầu giờ sáng hàng ngày các cán bộ cùng chỉ huy trưởng, tư vấn giám sát trưởng thuộc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Lam Kinh hội ý nhanh công việc để đôn đốc, chỉ đạo và động viên tinh thần các tổ thợ khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ mùa khô thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng với mục tiêu cao nhất là thi công vượt tiến độ nhằm bù khối lượng do các tháng mưa, bão thi công cầm chừng.

Ông Hoàng Huy Hùng ở thôn Hoa Trung - một trong số hộ dân ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng, chia sẻ: "Cũng như các hộ dân trong xã, tôi mong muốn DA sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Địa phương và nhà đầu tư có giải pháp thu hút doanh nghiệp vào xây dựng nhà xưởng, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn trong vùng khiến chúng tôi rất mừng".

Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Lam Kinh Chu Văn Toàn cho biết: "Công ty xác định đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và kinh doanh hạ tầng CCN Liên Hoa nhằm hình thành một CCN với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại để thu hút doanh nghiệp vào CCN đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là những doanh nghiệp đang sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. Trong quá trình thực hiện DA, chủ đầu tư đã được các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ. Nhà đầu tư mong muốn UBND tỉnh sớm phê duyệt giá đất, từ đó có cơ sở cho chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về thuê đất và giao đất, đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại quyền sử dụng đất, xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất, kinh doanh".

Cuối tháng 12/2025, nhà đầu tư đã hoàn thành thi công hạ tầng CCN Liên Hoa với hơn 90% tổng khối lượng của DA; đang gấp rút hoàn thiện một số phần việc cuối cùng như mặt đường giao thông nội bộ, trồng cây xanh, lắp đặt thiết bị, hệ thống xử lý nước thải và hệ thống chiếu sáng công cộng... phấn đấu hoàn thành DA đúng tiến độ, đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị.

CCN Liên Hoa có các ngành nghề hoạt động bao gồm sản xuất linh kiện phục vụ công nghiệp lắp ráp, phụ tùng điện, điện tử; sản xuất thiết bị cơ khí, linh kiện điện thoại; sản xuất các sản phẩm dược, vật tư y tế; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm ngư nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; da giày... Khi CCN Liên Hoa đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 lao động địa phương.

Thời gian qua, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Lam Kinh đã chủ động kêu gọi đầu tư, tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương nhằm thu hút đầu tư, nhất là các DA trọng điểm vào CCN Liên Hoa. Xã Hoa Lộc tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các CCN để đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực sản xuất hiện có, đầu tư nâng cấp, mở rộng sản xuất để tăng sản lượng, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ... Cùng với đó, các hoạt động cải cách hành chính được xã thúc đẩy, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Có thể nói, với tư duy, tầm nhìn, xã Hoa Lộc đang đồng hành trách nhiệm, phối hợp có hiệu quả với nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy đầu tư các DA vào địa bàn xã nói chung, CCN Liên Hoa nói riêng, nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Bài và ảnh: Thùy Dương