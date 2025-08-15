Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hoạt động tín dụng chính sách

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã hưởng ứng các phong trào thi đua, nhờ đó, đơn vị đã xây dựng đội ngũ cán bộ theo phương châm giỏi một việc, biết nhiều việc, nỗ lực vượt khó với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Thường Xuân kiểm tra tình hình sử dụng tín dụng chính sách tại xã Luận Thành.

Từ nhiều tháng nay, hòa chung khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp, các phong trào thi đua yêu nước cũng được NHCSXH triển khai trong toàn ngành, hướng tới chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9... qua đó nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn chi nhánh với nhiều hình thức phong phú, sinh động và sát thực tiễn.

Chị Mai Thị Thơ, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Thường Xuân đã công tác trong ngành gần 15 năm, nhưng mỗi lần cơ quan phát động phòng trào thi đua học và làm theo Bác chị vẫn hăng hái đăng ký như mới lần đầu. Chị Thơ cho biết: “Mặc dù làm tín dụng chính sách tại địa phương miền núi, thường xuyên phải giao dịch với khách hàng là người dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn, nhận thức hạn chế nên việc tiếp nhận các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đòi hỏi phải trải qua quá trình “mưa dầm thấm lâu”. Với phương châm “Giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”, chúng tôi đã thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở” với bà con để từ đó nắm bắt được tâm tư, suy nghĩ của bà con nên dễ dàng vận động họ vay vốn và sử dụng vốn đúng cách để phát triển kinh tế gia đình”.

NHCSXH Thanh Hóa hiện có 432 người lao động. Giai đoạn 2020-2025 công tác thi đua, khen thưởng tại ngân hàng đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 5 năm, đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua khen thưởng gắn với các chương trình lớn như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”... Nhờ đó,

NHCSXH Thanh Hóa đã xây dựng được đội ngũ cán bộ bảo đảm về chất lượng, giỏi một việc, biết nhiều việc, nỗ lực vượt khó với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần giúp hoạt động ngân hàng phát triển ổn định, tăng trưởng dư nợ gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Tính đến trung tuần tháng 8/2025 tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 15,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 62% so với đầu năm 2020. Doanh số cho vay 5 năm đạt trên 21,8 nghìn tỷ đồng với 435.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm, NHCSXH Thanh Hóa phát động các phong trào thi đua thiết thực, linh hoạt, sáng tạo; nội dung phát động phong phú, bám sát nhiệm vụ chuyên môn được giao, gắn với công tác XDNTM, giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm qua, chi nhánh đã có 191 sáng kiến được Hội đồng nghiên cứu khoa học công nhận; nhiều tập thể và cá nhân đã tham gia nghiên cứu, học tập, sáng tạo, có những cách làm mới áp dụng vào công việc hiệu quả. Hằng năm, có trên 90% cán bộ, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% cán bộ, người lao động đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các danh hiệu thi đua cao quý khác. Các phong trào thi đua triển khai kịp thời, toàn diện, đánh giá, bình xét khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đã tạo động lực cho cán bộ, người lao động trong đơn vị hăng say làm việc hiệu quả, trách nhiệm; năng suất lao động được nâng cao.

Phó Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa Đào Văn Giáp cho biết: Kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của hệ thống NHCSXH trong những năm qua đã khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của cấp ủy, lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể cơ quan và các phòng giao dịch trực thuộc. Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, được phát động sâu rộng, có chiều sâu tại các đơn vị, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, UBND tỉnh, chủ động phát động các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương.

Bài và ảnh: Đức Thanh