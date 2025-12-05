Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế vừa tiến hành đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 2429/QĐ-BYT. Kết quả cho thấy hệ thống xét nghiệm của bệnh viện đạt mức điểm cao, nhiều khoa đạt mức 4/5 - thuộc nhóm dẫn đầu trong các bệnh viện tuyến tỉnh.

Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Là bệnh viện đa khoa hạng I, cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu duy nhất của tỉnh Thanh Hóa, nhiều năm qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa luôn xác định quản lý chất lượng xét nghiệm là trụ cột quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Từ năm 2019, ba đơn vị xét nghiệm gồm: Khoa Hóa sinh, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Khoa Vi sinh đã đạt chuẩn ISO 15189:2012 và đến năm 2025 tiếp tục nâng cấp lên ISO 15189:2022.

Đáng chú ý, Ngân hàng máu của bệnh viện đạt chuẩn EU-GMP, một trong những tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu trong quản lý ngân hàng máu.

Trong khuôn khổ chương trình đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm theo Quyết định 2429/QĐ-BYT, Đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đã khảo sát thực tế toàn diện hoạt động của 3 khoa xét nghiệm; xem xét hệ thống tài liệu, hồ sơ, quy trình chuyên môn; kiểm tra trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, chương trình nội kiểm - ngoại kiểm, các chỉ số chất lượng và các hoạt động cải tiến trong cả ba giai đoạn: trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc Bệnh viện duy trì và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 15189 tại cả 3 khoa xét nghiệm; cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp; trang thiết bị hiện đại; đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên có chuyên môn vững vàng, được đào tạo chính quy, chuyên sâu về quản lý chất lượng, chủ động trong công việc và có tinh thần cầu thị, học hỏi cao.

Kết quả đánh giá cho thấy cả ba đơn vị xét nghiệm của Bệnh viện đều đạt mức chất lượng cao. Khoa Hóa sinh đạt 247,5/268 điểm (tương ứng 93%) và được xếp mức chất lượng 4/5 - mức cao trong thang đánh giá. Trung tâm Huyết học - Truyền máu và Khoa Vi sinh lần lượt đạt 94% và 93% điểm, được xếp mức chất lượng 3/5, đáp ứng đầy đủ yêu cầu, điều kiện để liên thông kết quả xét nghiệm theo chuẩn quốc gia.

Với kết quả này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong số ít bệnh viện tuyến tỉnh phía Bắc có hệ thống xét nghiệm đạt mức đánh giá cao theo Quyết định 2429.

Bên cạnh ghi nhận kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện bền vững hệ thống chất lượng xét nghiệm.

Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 16/6/2017 của Bộ Y tế được xem là “kim chỉ nam” cho việc quản lý chất lượng xét nghiệm y học trên toàn quốc. Với 169 tiêu chí thuộc 12 nhóm lĩnh vực, bộ tiêu chí bao quát đầy đủ các hoạt động từ tổ chức - quản trị, nhân lực, trang thiết bị, quy trình chuyên môn, an toàn sinh học đến quản lý thông tin và cải tiến chất lượng. Các đơn vị xét nghiệm được đánh giá theo 5 mức chất lượng, trong đó mức 3 trở lên là điều kiện bắt buộc để tiến tới liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám chữa bệnh - một trong những mục tiêu then chốt của ngành nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí và giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Tô Hà