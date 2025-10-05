Đảng ANO của tỷ phú Andrej Babiš giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Cộng hòa Séc

Với khoảng 99% số phiếu được kiểm, Đảng ANO của tỷ phú theo chủ nghĩa dân túy Andrej Babiš đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử quốc hội Cộng hòa Séc, khi đạt gần 35% số phiếu bầu, vượt xa liên minh trung hữu “Together” của Thủ tướng đương nhiệm Petr Fiala, vốn chỉ giành được khoảng 23%. Kết quả này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Ông Babiš – người từng giữ chức Thủ tướng từ năm 2017 đến 2021 và được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong chính trường Séc hiện đại.

Lãnh đạo Đảng ANO, Andrej Babiš, phản ứng trước kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quốc hội, tại Prague, Cộng hòa Czech, ngày 04 tháng 10 năm 2025. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng Reuters, chiến thắng của ông Babiš cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong tâm lý cử tri Séc sau giai đoạn nhiều biến động kinh tế và chính trị. Trong chiến dịch tranh cử, ông tập trung khai thác những vấn đề về giá năng lượng, chi phí sinh hoạt tăng cao, cùng tâm lý mệt mỏi của người dân trước các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Fiala. Ông Babiš hứa hẹn sẽ “bảo vệ người dân Séc trước khủng hoảng”, tăng chi tiêu công, giảm thuế và khôi phục các chương trình hỗ trợ xã hội bị cắt giảm trong thời gian qua.

Dù giành được nhiều phiếu nhất, Đảng ANO vẫn chưa đạt đa số tuyệt đối trong Hạ viện 200 ghế, buộc phải tìm kiếm đồng minh để thành lập chính phủ. Theo dự đoán của AP, Ông Babiš có thể thương lượng với các đảng nhỏ ở cánh hữu, bao gồm SPD (Tự do và Dân chủ Trực tiếp) của Tomio Okamura và đảng Motorists, vốn chia sẻ nhiều quan điểm chống nhập cư và hoài nghi Liên minh châu Âu (EU).

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng tại Prague, ông Andrej Babiš tuyên bố: “Người dân Séc đã nói rõ rằng họ muốn một chính phủ thực sự hành động vì họ. Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia, đảm bảo năng lượng rẻ hơn và chấm dứt những quyết định gây hại đến người dân.” Ông cũng chỉ trích chính phủ tiền nhiệm đã “quá phụ thuộc vào Brussels” và hứa sẽ “đặt lợi ích của Séc lên hàng đầu”.

Về chính sách đối ngoại, ông Babiš cho biết, sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine “trong khuôn khổ khả năng của Séc”, song nhấn mạnh rằng, Prague cần “ưu tiên cho người dân trong nước”. Theo Reuters, quan điểm này được xem là dấu hiệu cho thấy, ông có thể điều chỉnh lập trường đối với cuộc xung đột Nga–Ukraine, làm dấy lên lo ngại về khả năng Séc giảm mức hỗ trợ quân sự cho Kyiv – một bước lùi so với đường lối của chính phủ Fiala.

Thủ tướng Petr Fiala đã thừa nhận thất bại trong tối 04/10 và chúc mừng đối thủ. Ông cho biết liên minh cầm quyền sẽ tôn trọng kết quả bầu cử và sẵn sàng tham gia đối thoại “vì sự ổn định chính trị của đất nước”.

Giới phân tích nhận định, chiến thắng của ông Babiš phản ánh sự trỗi dậy của làn sóng dân túy tại châu Âu, trong bối cảnh người dân lo ngại về khủng hoảng chi phí sinh hoạt, nhập cư và an ninh năng lượng.

Vân Bình (Nguồn: Reuters, AP)