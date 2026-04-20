Dân vận khéo xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”

Mô hình “Dân vận khéo” trong “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” tại xã Nga An được các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chú trọng, cụ thể hóa qua việc vận động Nhân dân sống “tốt đời - đẹp đạo”, tích cực giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), đoàn kết tôn giáo, nâng cao đời sống văn hóa.

Lãnh đạo xã Nga An thăm mô hình trồng dưa trong nhà lưới của bà con giáo dân.

Thôn Tòng Chính có 296 hộ, với 1.258 nhân khẩu, trong đó đồng bào công giáo chiếm 98,5% dân số toàn xã. Xã có lợi thế giao thông thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vị trí này cũng tiềm ẩn khó khăn trong công tác đảm bảo ANTT, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ của chính quyền và người dân. Được sự hướng dẫn của ban công tác mặt trận, các chức sắc, chức việc trong giáo xứ, giáo họ và sự ủng hộ của bà con giáo dân, thôn Tòng Chính đã thực hiện tốt mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”.

Nhằm nâng cao nhận thức, giúp đồng bào sống “tốt đời - đẹp đạo”, ngăn chặn sự lợi dụng tôn giáo, ban chỉ đạo xây dựng mô hình đã đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo qua hệ thống truyền thanh, họp thôn, tổ an ninh xã hội và đặc biệt là thông qua các linh mục, hội đồng giáo xứ, giáo họ. Trong quá trình thực hiện, các chức việc, người có uy tín trong các giáo xứ, giáo họ đóng vai trò nòng cốt, luôn gương mẫu, đi đầu và tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân cùng làm theo. Việc thực hiện mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” được triển khai gắn liền với các phong trào khác ở địa phương như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Khuyến học - khuyến tài”, XDNTM...

Ông Trần Văn Mẫn, trưởng ban công tác mặt trận thôn Tòng Chính, cho biết: "Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận khéo, đến nay mô hình đã phát huy hiệu quả. Qua phân loại, bình xét các tiêu chí, hàng năm có trên 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 70% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”; thôn giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” 5 năm liên tục và giữ vững mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”. Thành công của mô hình không chỉ giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình cơ sở, mà còn thu hút đồng bào công giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ các cấp phát động".

Trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, Nhân dân đã đóng góp hơn 9 tỷ đồng bê tông hóa hơn 3,2km đường giao thông với chiều rộng hơn 5,5m; ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 500 triệu đồng. Đặc biệt, công tác vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và hộ khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025, thôn đứng ở tốp đầu trong toàn xã.

Xã Nga An có 9.969 giáo dân, chiếm 40% dân số. Duy trì các mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, cấp ủy, chính quyền xã đã cùng với ban công tác mặt trận khu dân cư, các linh mục, ban hành giáo, họ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thôn, xóm an toàn và gia đình văn hóa. Trong những ngày lễ, các linh mục, chánh xứ thường lồng ghép nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội vào các bài giảng, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật cho giáo dân.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, linh mục và hội đồng giáo xứ, cùng sự đồng lòng của giáo dân đã mang lại chuyển biến tích cực, lan tỏa tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết tại địa phương. 100% khu dân cư và các giáo họ ở xã bảo đảm tốt công tác giữ gìn ANTT, tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Cuộc sống bình yên đã tiếp thêm động lực để bà con giáo dân tích cực tham gia việc đạo, việc đời, phát triển kinh tế gia đình, thắt chặt mối quan hệ giữa chính quyền, MTTQ với giáo hội và các chức sắc công giáo.

Thành công của mô hình dân vận khéo “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa” ở Nga An đã có sức lan tỏa để đồng bào công giáo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết lương - giáo, sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Phan Nga