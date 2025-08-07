Dân số Nhật Bản năm 2024 giảm lớn nhất kể từ năm 1968

Dân số Nhật Bản năm 2024 giảm khoảng 908.000 người so với năm 2023, xuống còn 120.653.227 người, giảm năm thứ 16 liên tiếp và là mức giảm lớn nhất kể từ khi khảo sát dân số bắt đầu năm 1968. Đây là kết quả khảo sát dân số được Bộ Nội vụ và truyền thông công bố ngày 6/8.

Người dân tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Số liệu mới nhất công bố trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách đang thúc đẩy nỗ lực đảo ngược tình trạng tỷ lệ sinh giảm và sự suy giảm dân số các vùng.

Ngoài ra, tình trạng cư dân người nước ngoài cao kỷ lục cũng khiến một số cử tri quay sang các đảng đối lập với các khẩu hiệu như Người Nhật Bản trước hết.

Theo khảo sát, tính đến ngày 1/1/2025, dân số Nhật Bản bao gồm cả cư dân nước ngoài là 124.330.690 người, giảm khoảng 554.000 người.

Trong khi dân số Nhật Bản giảm, số cư dân nước ngoài tiếp tục tăng lên mức 3.677.463 người, cao nhất kể từ năm 2013, khi người nước ngoài được tính vào thống kê dân số. Khoảng 85,77% số cư dân nước ngoài trong độ tuổi lao động. Mức tăng số cư dân nước ngoài là 354.089 người, tức 10,65%. Hokkaido là địa phương có mức tăng cư dân người nước ngoài cao nhất là 19,57%.

Các tỉnh Akita và Aomori vùng Đông Bắc có số dân là người Nhật Bản giảm nhiều nhất, lần lượt 1,91% và 1,72%, sau đó là tỉnh Kochi phía Tây với 1,71%. Mức giảm toàn quốc là 0,75%.

Thủ đô Tokyo là khu vực duy nhất chứng kiến số cư dân Nhật Bản gia tăng, với 0,13% do dòng người đến thủ đô cao. Tính cả số cư dân nước ngoài, chỉ có Tokyo và tỉnh Chiba lân cận có tổng dân số tăng.

Tính theo tuổi, số người từ 65 trở lên chiếm 29,58% dân số Nhật Bản, trong khi số người từ 15 đến 64 tuổi chiếm khoảng 59,04%, tăng không đáng kể so với năm 2023./.

Theo TTXVN