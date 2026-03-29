Đàm phán WTO bế tắc ngày cuối: Mỹ - Ấn Độ bất đồng sâu về thương mại điện tử

Ngày 29/3, các cuộc đàm phán cải cách của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã bước vào ngày cuối cùng tại Yaounde mà vẫn chưa đạt được đột phá, khi bất đồng giữa Mỹ và Ấn Độ về thương mại điện tử tiếp tục là nút thắt chính.

Theo các nguồn tin ngoại giao, trọng tâm tranh cãi hiện nay là việc gia hạn lệnh tạm hoãn áp thuế hải quan đối với các giao dịch điện tử như tải xuống phần mềm, phim hay dữ liệu số, một cơ chế sẽ hết hạn trong tháng này. Đây được xem là phép thử quan trọng đối với vai trò và hiệu quả của WTO trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Phía Ấn Độ phát tín hiệu sẵn sàng chấp nhận gia hạn thêm 2 năm. Trong khi đó, Mỹ lại kiên quyết theo đuổi phương án gia hạn vĩnh viễn. Đại diện Thương mại Mỹ cho rằng, chỉ có giải pháp lâu dài mới đảm bảo sự ổn định và thúc đẩy niềm tin của doanh nghiệp toàn cầu. Một số phương án thỏa hiệp đang được đưa ra, bao gồm lộ trình kéo dài từ 5 đến 10 năm hoặc hướng tới cơ chế gia hạn vĩnh viễn theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, giới ngoại giao nhận định, khả năng đạt được đồng thuận toàn bộ 164 thành viên WTO về một thỏa thuận dài hạn là rất thấp.

Các doanh nghiệp quốc tế cảnh báo, nếu lệnh tạm hoãn không được gia hạn, nhiều quốc gia có thể bắt đầu áp thuế đối với các giao dịch kỹ thuật số, làm gia tăng chi phí và bất ổn trong nền kinh tế số toàn cầu. Bế tắc về thương mại điện tử diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực cải cách WTO cũng gặp nhiều trở ngại. Các đề xuất cải tổ bao gồm tăng tính minh bạch trong trợ cấp, đơn giản hóa quy trình ra quyết định và xem xét lại nguyên tắc Đối xử tối huệ quốc, vốn yêu cầu các thành viên đối xử thương mại bình đẳng với nhau.

Mỹ và Liên minh châu Âu cho rằng một số quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, đã tận dụng các quy định hiện hành để tạo lợi thế không công bằng. Trong khi đó, cơ chế ra quyết định dựa trên đồng thuận của WTO tiếp tục bị chỉ trích vì dễ bị đình trệ do sự phản đối từ một số ít quốc gia. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang ngăn cản việc đưa vào khuôn khổ WTO một thỏa thuận đầu tư do một nhóm nhỏ thành viên thúc đẩy, với lý do các sáng kiến đa phương như vậy có thể làm suy yếu các nguyên tắc nền tảng của tổ chức.

Giới quan sát nhận định, nếu không đạt được tiến triển trong những giờ cuối cùng, hội nghị lần này có nguy cơ khép lại mà không tạo ra bước tiến đáng kể nào, làm dấy lên thêm hoài nghi về khả năng cải tổ của WTO trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng phân cực.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.