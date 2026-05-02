Lầu Năm Góc đạt thỏa thuận với 7 công ty AI, không có Anthropic

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố một thỏa thuận mới với 7 công ty trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm triển khai các công nghệ tiên tiến vào hệ thống thông tin mật của quân đội.

Lầu Năm Góc ký thỏa thuận với 7 công ty để tích hợp AI vào các mạng lưới mật. Ảnh: Techgig.

Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các thỏa thuận với SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection AI, Microsoft và Amazon Web Services sẽ “thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhằm xây dựng quân đội Mỹ trở thành lực lượng lấy AI làm trung tâm, đồng thời nâng cao khả năng duy trì ưu thế ra quyết định trên mọi lĩnh vực tác chiến”. Theo đó, năng lực của các công ty này sẽ được sử dụng trong các hệ thống thông tin có mức độ bảo mật cao nhất, nhằm “tinh giản tổng hợp dữ liệu, nâng cao nhận thức tình huống và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong các môi trường tác chiến phức tạp”.

Đáng chú ý, trong danh sách được Bộ Quốc phòng Mỹ không có Anthropic, doanh nghiệp từng xảy ra bất đồng lớn với Lầu Năm Góc sau khi phản đối yêu cầu cung cấp quyền truy cập không hạn chế vào chương trình AI Claude cho “mọi mục đích hợp pháp”. Đề xuất này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng sử dụng công nghệ trong giám sát quy mô lớn hoặc các hệ thống vũ khí tự động. Về phần mình, Lầu Năm Góc coi công ty này là “rủi ro chuỗi cung ứng”.

Hai bên hiện vẫn đang trong quá trình kiện tụng kéo dài, dù đã xuất hiện một số tín hiệu hạ nhiệt. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Anthropic đang “cải thiện” trong mắt chính quyền của ông, mở ra cơ hội cho công ty trí tuệ nhân tạo này đảo ngược quyết định bị đưa vào danh sách đen của Lầu Năm Góc. Phía chính quyền Mỹ được cho là quan tâm tới việc tiếp cận mô hình AI mới mang tên Mythos của Anthropic, được đánh giá có thể tạo ra thay đổi lớn trong cả tấn công và phòng thủ mạng.

Việc chính phủ Mỹ sử dụng AI đang đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ, đặc biệt trong bối cảnh các chiến dịch thực thi pháp luật về nhập cư quy mô lớn. Trong khi đó, trong bối cảnh các hoạt động quân sự liên quan đến Iran, cũng xuất hiện nhiều câu hỏi về việc sử dụng các hệ thống AI trong việc lựa chọn mục tiêu.

Phát biểu tại một phiên điều trần của Thượng viện hôm 30/4, Thượng nghị sĩ Mỹ Kirsten Gillibrand đã chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về cơ chế giám sát thiệt hại dân sự và việc sử dụng AI. Đáp lại, ông Hegseth khẳng định: “Không có quân đội hay quốc gia nào nỗ lực hơn Mỹ trong việc bảo vệ sinh mạng dân thường ở mọi cấp độ và đó là cam kết kiên định, bất kể chúng tôi sử dụng hệ thống nào”.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera