Châu Âu xây dựng tuyến đường sắt ngầm dài nhất thế giới

Một trong những công trình hạ tầng lớn nhất châu Âu – đường hầm Brenner đang được xây dựng sâu dưới dãy Alps, hứa hẹn trở thành tuyến đường sắt ngầm dài nhất thế giới khi hoàn thành.

Với tổng chiều dài 64 km, công trình khổng lồ này sẽ trở thành tuyến đường sắt ngầm dài nhất thế giới. Ảnh: Euronews

Châu Âu đang triển khai xây dựng đường hầm đường sắt dài nhất thế giới tại khu vực đèo Brenner, nối Áo và Italy. Công trình này được xem là một trong những dự án kỹ thuật quy mô lớn và phức tạp nhất hiện nay.

Đường hầm Brenner có tổng chiều dài khoảng 64 km, khi hoàn thành sẽ trở thành tuyến đường sắt ngầm dài nhất thế giới, đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong hành lang vận tải xuyên châu Âu từ Nam lên Bắc.

Dự án có tổng chi phí gần 11 tỷ euro, trong đó Liên minh châu Âu đã tài trợ khoảng 2,3 tỷ euro. Tuy nhiên, chi phí thực tế đã tăng khoảng 40% so với kế hoạch ban đầu, làm dấy lên những lo ngại về hiệu quả đầu tư.

Khoảng 1.300 công nhân từ nhiều quốc gia châu Âu đang tham gia thi công công trình.

Theo các kỹ sư dự án, hệ thống đường hầm bao gồm nhiều tuyến song song, cho phép vận hành hiệu quả với mật độ cao. Khi đi vào hoạt động, tuyến này có thể phục vụ khoảng 400 chuyến tàu mỗi ngày, góp phần giảm tải cho giao thông đường bộ và hạn chế lượng xe tải qua khu vực Alps.

Ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2019, song đã bị chậm tiến độ do khó khăn về địa chất và các vấn đề hợp đồng. Thời điểm hoàn thành mới được điều chỉnh sang năm 2032.

Ngoài ra, công trình cũng đặt ra thách thức lớn về hậu cần và môi trường. Hàng triệu mét khối đất đá được vận chuyển ra ngoài trong quá trình đào hầm, với kế hoạch tái tạo cảnh quan sau khi hoàn tất xây dựng.

Giới chuyên gia đánh giá đường hầm đường sắt Brenner không chỉ là một thành tựu kỹ thuật mà còn là biểu tượng hợp tác của châu Âu trong phát triển hạ tầng giao thông bền vững.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews